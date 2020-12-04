Дві сімейні пари в Києві організували наркобізнес (фото, відео)

Під час обшуків правоохоронці виявили наркотичні речовини та зброю

Одне подружжя виготовляло наркотики, а інше – збувало

Столичні правоохоронці затримали дві сімейні пари за виготовлення та збут наркотиків.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Отримавши оперативну інформацію про збут наркотичних та психотропних речовин, оперативні співробітники Шевченківського управління поліції задокументували злочинну діяльність групи осіб. Правоохоронці встановили, що одна сімейна пара організувала у власній квартирі виготовлення психотропних та наркотичних речовин, а інша їх збувала.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів, де виявили та вилучили психотропні та наркотичні речовини у великих розмірах і пістолети з набоями.

«Також ми провели обшуки у покупців та збувачів «товару» й вилучили психотропні та наркотичні речовини, арбалет зі стрілами і гроші, отримані злочинним шляхом. Заборонені речовини вилучили та направили на проведення відповідних експертиз», – розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

Чотирьох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що одна з затриманих жінок, 1982 року народження, – збувальниця наркотиків, на даний час перебуває у розшуку за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

За даним фактом розпочато чотири кримінальних провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч. 1 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

«Наразі слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 10 повідомили затриманим про підозру у скоєнні кількох правопорушень. Шевченківський районний суд столиці обрав трьом фігурантам запобіжний захід – тримання під вартою, а іншому – домашній арешт. Їм загрожує до десяти років позбавлення з конфіскацією майна», – додав Дибов.

Нагадаємо, днями в одному з торговельних центрів у Києві патрульні затримали жінку, яка привселюдно за столиком вживала наркотики.