Лист Святому Миколаю про «закон своєї мрії». Школярам і студентам запропонували конкурс

26 грудня будуть урочисто оголошені сім переможців, які отримають пам’ятні подарунки

Учасники конкурсу української мовою мають написати листа про законопроєкт своєї мрії і опублікувати у соцмережі до 18 грудня

Освітній центр Верховної Ради оголосив онлайн-конкурс для школярів та студентів «Напиши листа Святому Миколаю про закон твоєї мрії». Про це повідомляє інформаційне управління апарату Ради.

Зазначається, що потрібно розповісти про законопроєкт, який автор хотів би запровадити.

«Стати учасником конкурсу може школяр або студент. Для цього необхідно особисто написати листа українською мовою, який має обов’язково розпочинатися зі слів: «Законопроєкт моєї мрії це…» (обсяг до 1500 символів)», ─ йдеться у повідомленні.

Наголошується, що в описі до листа варто вказати своє прізвище, ім’я, вік та назву закладу, де навчається школяр чи студент, а також обов’язково позначити сторінку Освітнього центру через «@»: @Освітній Центр Верховної Ради України.

До опису треба додати хештеги: #Законмоєїмрії #ЛистдоСвМиколая #мійпарламент, а лист-есе викласти на своїй сторінці у Facebook.

Для наймолодших учасників конкурсу або якщо немає особистої сторінки у цій соцмережі, дозволяється публікація листа на сторінці одного з батьків або на офіційній сторінці у Facebook навчального закладу дитини. Есе необхідно опублікувати до 18 грудня (включно).

26 грудня будуть урочисто оголошені сім переможців, які отримають пам’ятні подарунки.

Нагадаємо, 27 листопада в Одесі підбили підсумки конкурсу малюнка «Як я розумію ґендер»