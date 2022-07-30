Молдова знайшла альтернативу російському газу

Наприкінці минулого року було завершено спорудження газогону між Румунією та Молдовою

Молдова намагається зменшити витрати енергії та замінити природний газ нафтою, дровами чи вугіллям взимку

Молдова розпочне закупівлі природного газу у Румунії, аби зменшити енергетичну залежність від Росії. Про це під час візиту до Румунії повідомила президентка Молдови Майя Санду, пише Сіньхуа.

«Ситуація вимагає від нас діяти максимально нагально та шукати альтернативні шляхи для підтримки стабільності нашої країни та плавного проходження крізь зиму», – сказала Санду.

За її словами, поставки природного газу з Румунії мають розпочатися якомога швидше. «Молдові необхідні рішення для енергетичної безпеки зараз! Ми хочемо закуповувати газ із Румунії, й важливо, аби це трапилося якомога швидше», – зауважила президентка.

Санду додала, що Молдова також намагається зменшити витрати енергії та намагається замінити природний газ нафтою, дровами чи вугіллям взимку.

Нагадаємо, наприкінці минулого року було завершено спорудження газогону між Румунією та Молдовою. Ця труба сполучає газові мережі двох країн та дає Молдові доступ до європейського ринку енергії. Утім, досі газопровід не використовувався на повну потужність.

26 липня держави-члени Європейського Союзу ухвалили надзвичайний план скорочення споживання газу, націлений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що першочерговою метою ЄС залишається стати повністю незалежним від імпорту російського газу не пізніше 2027 року.