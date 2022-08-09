Загроза агресії Росії. Молдова б'є на сполох через дві тенденції

Між заявами невизнаного Придністров'я та фейковими мінуваннями у Молдові є зв’язок

Фейкові мінування адмінбудівель у Молдові разом із заявами Тирасполя про наміри «приєднатися» до РФ викликають в Кишиневі занепокоєння. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з реінтеграції Республіки Молдова Олег Серебрян у інтерв'ю The Times.

За словами Серебряна, Кишинів побоюється, що мінування та заяви окупаційного режиму в Придністров'ї можуть бути «прелюдією до початку військової операції» російських військ у Молдові.

«Це може бути не просто заява, а своєрідна прелюдія до операції в Молдові. Ми зробимо все, щоб уникнути військової конфронтації, але це не залежить на 100% від Кишинева», — наголосив віцепрем'єр.

Посадовець наголосив, що особливе занепокоєння викликає той факт, що Придністров’я вперше оголосило про намір приєднатися до Росії.

«Ідея про те, що Придністров'я хоче незалежності, не є новою. Але заява про те, що придністровський регіон має намір приєднатися до Росії, була зроблена вперше, і такого ніхто не очікував. Це очевидна провокація», – сказав він.

Серебрян зазначив, що між подіями в Тирасполі, Гагаузії та хвилею мінувань на підконтрольній території Молдови є зв'язок.

Як відомо, протягом липня у Молдові прокотилася хвиля фейкових замінувань. Зловмисники повідомили про замінування урядових установ, лікарень та аеропорту. Усі погрози не підтвердилися.

Нагадаємо, 22 липня «міністр закордонних справ» невизнаного Придністров’я Віталій Ігнатьєв заявив в інтерв'ю російському виданню, що Тирасполь має намір домагатися незалежності з подальшим приєднанням до Росії.

Зазначимо, що окуповане Придністров'я ще у 2006 році провело фейковий референдум про приєднання до Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на окупованій території відбулася низка провокацій, в яких режим звинуватив Україну. Користуючись ситуацією, Тирасполь збільшив кількість блок-постів, перешкоджаючи переміщенню населення та криміналізував звернення жителів окупованого Придністров'я до органів юстиції Молдови та міжнародних судових інстанцій.

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна звернеться за допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з Російською Федерацією погіршаться.