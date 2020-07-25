Контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найближчі вибори у США мають відбутися 3 листопада

Спецслужби США закликають американців критично ставитися до споживання інформації та перевіряти джерела, перш ніж робити репости

Спецслужби США фіксують спроби іноземного втручання в президентські вибори. Основну стурбованість викликають дії Росії, Китаю та Ірану.

Про це заявив директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна, повідомляє «Голос Америки».

«Наші противники прагнуть скомпрометувати приватні комунікації політичних кампаній у США, кандидатів та інші політичні цілі. Вони також прагнуть поставити під загрозу нашу виборчу інфраструктуру, і ми продовжуємо відстежувати зловмисних кіберсуб'єктів, які намагаються отримати доступ до мереж штатів і федеральних мереж, включаючи тих, хто відповідає за управління виборами», – зазначив він.

За словами Еваніни, Китай, Росія та Іран продовжують використовувати заходи впливу соціальних і традиційних медіа, прагнучи вплинути на уподобання виборців США, змінити політику, посилити розбрат і підірвати довіру до американського демократичного процесу.

Наголошується, що Китай посилює спроби впливати на політичну обстановку в Сполучених Штатах, чинити тиск на політичних діячів, які, на його думку, протидіють інтересам Китаю. Пекін визнає, що його зусилля можуть вплинути на президентську гонку.

Постійна мета Росії – послабити США і зменшити їхню глобальну роль. Використовуючи низку засобів, включаючи інтернет-тролів, Москва продовжує поширювати дезінформацію у Сполучених Штатах, прагнучи підірвати довіру до демократичного процесу і очорнити тих, кого вона вважає антиросійським «істеблішментом» в Америці.

За даними контррозвідки США, Іран прагне підірвати демократичні інститути в США і розколоти країну напередодні виборів. Зусилля Ірану зосереджені навколо впливу в Інтернеті, такого як поширення дезінформації антиамериканського вмісту.

Еваніна закликав американців критично ставитися до споживання інформації, перевіряти джерела, перш ніж робити репости або поширювати повідомлення, дотримуватися правил кібергігієни та медіаграмотності, а також повідомляти владі про підозрілу діяльність, пов'язану з виборами.

Він також закликав до загальнодержавного підходу у захисті американської системи виборів і заявив, що національна контррозвідка буде і далі робити все необхідне для нейтралізації іноземних загроз.

Як повідомлялося, вибори президента США призначені на 3 листопада. Переможець має приступити до виконання обов’язків у січні 2021 року. Основними конкурентами вважаються демократ Джо Байден та Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.

Нагадаємо, Байден на 15% випереджає Трампа в соцопитуванні.