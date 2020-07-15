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    У світі

    The Times: Трамп хоче зустрітися з Путіним до президентських виборів у США

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    Остання зустріч Путіна і Трампа&nbsp;відбулася 28 червня 2019 року в Осаці - The Times: Трамп хоче зустрітися з Путіним до президентських виборів у США
    Остання зустріч Путіна і Трампа відбулася 28 червня 2019 року в Осаці

    Найбільш ймовірною датою проведення зустрічі є 15 вересня

    Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним перед президентськими виборами в США.

    Про це повідомляє The Times.

    Зазначається, що найбільш ймовірною датою проведення такої зустрічі є 15 вересня, коли в Нью-Йорку буде проходити сесія Генеральної Асамблеї ООН.

    Нагадаємо, президентські вибори в США пройдуть 3 листопада 2020 року. Суперником нинішнього глави Білого дому найімовірніше стане колишній віце-президент Джо Байден.

    Остання зустріч Путіна і Трампа відбулася 28 червня 2019 року в рамках Саміту великої двадцятки в Осаці.

    Темою їхніх переговорів, зокрема, стала Україна.

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