The Times: Трамп хоче зустрітися з Путіним до президентських виборів у США
Остання зустріч Путіна і Трампа відбулася 28 червня 2019 року в Осаці
Найбільш ймовірною датою проведення зустрічі є 15 вересня
Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним перед президентськими виборами в США.
Про це повідомляє The Times.
Зазначається, що найбільш ймовірною датою проведення такої зустрічі є 15 вересня, коли в Нью-Йорку буде проходити сесія Генеральної Асамблеї ООН.
Нагадаємо, президентські вибори в США пройдуть 3 листопада 2020 року. Суперником нинішнього глави Білого дому найімовірніше стане колишній віце-президент Джо Байден.
Остання зустріч Путіна і Трампа відбулася 28 червня 2019 року в рамках Саміту великої двадцятки в Осаці.
Темою їхніх переговорів, зокрема, стала Україна.