The Times: Трамп хоче зустрітися з Путіним до президентських виборів у США



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Остання зустріч Путіна і Трампа відбулася 28 червня 2019 року в Осаці

Найбільш ймовірною датою проведення зустрічі є 15 вересня

Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним перед президентськими виборами в США.

Про це повідомляє The Times.

Зазначається, що найбільш ймовірною датою проведення такої зустрічі є 15 вересня, коли в Нью-Йорку буде проходити сесія Генеральної Асамблеї ООН.

Нагадаємо, президентські вибори в США пройдуть 3 листопада 2020 року. Суперником нинішнього глави Білого дому найімовірніше стане колишній віце-президент Джо Байден.

Остання зустріч Путіна і Трампа відбулася 28 червня 2019 року в рамках Саміту великої двадцятки в Осаці.

Темою їхніх переговорів, зокрема, стала Україна.