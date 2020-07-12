Партія зелених США визначилася з кандидатом на виборах президента



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Президентські вибори у США заплановані на 3 листопада. Основними конкурентами наразі вважаються Джо Байден та Дональд Трамп

Гові Гокінс заявив, що готовий до дебатів з Дональдом Трампом та Джо Байденом

Партія зелених США заявила, що кандидатом на посаду голови держави стане 67-річний Гові Гокінс.

Про це повідомляє сайт партії.

«Це офіційно: Гові Гокінс, невтомний та багаторічний кандидат партії Зелених у Сиракюз та всьому штаті Нью-Йорк, балотується у президенти», – йдеться у повідомленні.

Кандидатом у віцепрезиденти висунули 46-річну афроамериканку Анжелу Уокер.

Гові Гокінс заявив, що готовий до дебатів з Дональдом Трампом та Джо Байденом.

«Нашій країні зараз потрібна партія Зелених, тому що ми живемо в невдалій державі», – заявив Гокінс. сьогодні, згадуючи про зростаючу економічну нерівність, реакцію федеральної влади на пандемію коронавірусу та невдалу боротьбу з проявами расизму.

Президентські вибори у США заплановані на 3 листопада. Основними конкурентами наразі вважаються Джо Байден та Дональд Трамп.

Нагадаємо, американський репер Каньє Вест планує приєднатися до президентських перегонів у США і заявив про те, що балотується в президенти. Музиканта вже підтримав Ілон Маск.

Як повідомлялося, кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден виступив з пропозицією ввести цільові обмеження на імпорт з Росії і Китаю. Байден зазначив, що США і їх союзники «не повинні залежати від поставок товарів з таких країн, як Китай і Росія».

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