Втручання РФ у вибори в США: Трамп пом’якшив вирок своєму ексраднику Стоуну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Білому домі заявили, що Роджер Стоун вже достатньо «постраждав через несправедливий розгляд справи про втручання РФ у вибори»

Роджер Стоун не відправиться у в’язницю

Президент США Дональд Трамп офіційно підписав указ про пом’якшення покарання своєму колишньому раднику Роджеру Стоуну.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

У заяві сказано, що Роджер Стоун вже достатньо «постраждав через несправедливий розгляд справи про втручання РФ у вибори».

«До нього ставилися дуже несправедливо, як і до багатьох інших у цій справі. Роджер Стоун тепер вільна людина», — повідомили в Білому домі.

Відзначається, що Роджер Стоун не відправиться у в’язницю, але йому й не скасовуватимуть судимість.

Як відомо, суд засудив ексрадника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна до 40 місяців в’язниці. Стоун визнаний винним у лжесвідченні, перешкоджання правосуддю та схилянні іншого свідка до дачі неправдивих свідчень.

Нагадаємо, Стоун був заарештований у Флориді в січні 2019 року за звинуваченням в наданні неправдивих свідчень у зв'язку з розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера про можливі зв'язки Трампа з Кремлем і ймовірного втручання Москви в президентські вибори 2016 року в США.

Прокуратура порекомендувала федеральному суду у Вашингтоні, який розглядав справу, засудити Стоуна до ув'язнення тривалістю від семи до дев'яти років.

Однак після того, як Трамп різко розкритикував цю рекомендацію, мін'юст, який за рангом перебуває вище за генпрокуратуру, порекомендував вибрати для Стоуна більш м'яке покарання