Країни АТЕС вимагають від РФ негайно вивести війська з України

У семи країн АТЕС є серйозні побоювання щодо гуманітарної кризи в Україні

Представники семи країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва засудили воєнні агресивні дії Росії проти України. США та ще шість країн вимагають від РФ негайно припинити війну. Про це повідомляє Reuters.

Представники США, Австралії, Канади, Чилі, Японії, Республіки Корея і Нової Зеландії заявили у спільній заяві, що у них є серйозні побоювання з приводу гуманітарної кризи в Україні.

«Підтверджуючи важливість заснованого на правилах міжнародного порядку, що підтримує відкритий, динамічний, стійкий і мирний Азійсько-Тихоокеанський регіон, ми наполегливо закликаємо Росію негайно утриматися від застосування сили і повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України», – йдеться в заяві.

До слова, нещодавно уряд Австралії вирішив додатково передати Україні ще 20 бронеавтомобілів Bushmaster та 14 бронетранспортерів M113. Їхня загальна сума становить $60,9 млн.

Японія надає Україні кредит на 30 років. 13 млрд єн — це перша частина узгодженої фінансової допомоги між Україною та Японією, буде спрямовано до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, у першу чергу, на підтримку найбільш незахищеного населення України.

21 травня, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про надання Україні допомоги на $40 млрд. Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку нашої країни.