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    Байден підписав пакет допомоги Україні на $40 млрд

    Джо Байден підписав закон про надання масштабної допомоги Україні - Байден підписав пакет допомоги Україні на $40 млрд
    Джо Байден підписав закон про надання масштабної допомоги Україні
    фото з відкритих джерел

    Пакет допомоги Україні є найбільшим, який Конгрес США схвалював за останні 20 років

    У суботу, 21 травня, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про надання Україні допомоги на $40 млрд. Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку нашої країни. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

    «Президент підписав закон H.R. 7691, «Закон про додаткові асигнування на Україну, 2022», який передбачає додаткові надзвичайні асигнування на 2022 фінансовий рік федеральним агентствам для реагування на ситуацію в Україні і для надання допомоги Україні», - йдеться в повідомленні.

    Цей пакет допомоги є найбільшим, який Конгрес США схвалював за останні 20 років. З урахуванням цих $40 млрд американська допомога Україні становить близько $54 млрд лише за два місяці.

    Нагадаємо, 19 травня Сенат Конгресу США слідом за Палатою представників ухвалив законопроєкт про виділення додаткових асигнувань Україні, який передбачає близько $40 млрд із метою реагування на агресію РФ проти України.

    Фінансування виділятиметься через фонди Міністерства юстиції США, Пентагону, Комісії з ядерного регулювання, Міністерства здоров’я та соціальних служб, Держдепартаменту, USAID, Міністерства сільського господарства та Міністерства фінансів США.

    Законопроєкт передбачає, серед іншого, виділення коштів на озброєння й техніку, допомогу українським біженцям, нормативно-технічну підтримку з питань ядерної енергетики, екстрену продовольчу підтримку, економічну допомогу Україні. Крім того, виділяється фінансування на розслідування й документування воєнних злочинів, а також встановлення та конфіскацію майна осіб, причетних до вторгнення РФ в Україну.

    Байден після позитивного голосування Сенату за пакет допомоги для України анонсував передачу нашій державі додаткової артилерії, радарів та іншого обладнання

    9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

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    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден війна Україна окупація #stoprussia
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    Байден підписав пакет допомоги Україні на $40 млрд