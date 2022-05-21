Байден підписав пакет допомоги Україні на $40 млрд

Пакет допомоги Україні є найбільшим, який Конгрес США схвалював за останні 20 років

У суботу, 21 травня, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про надання Україні допомоги на $40 млрд. Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку нашої країни. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

«Президент підписав закон H.R. 7691, «Закон про додаткові асигнування на Україну, 2022», який передбачає додаткові надзвичайні асигнування на 2022 фінансовий рік федеральним агентствам для реагування на ситуацію в Україні і для надання допомоги Україні», - йдеться в повідомленні.

Цей пакет допомоги є найбільшим, який Конгрес США схвалював за останні 20 років. З урахуванням цих $40 млрд американська допомога Україні становить близько $54 млрд лише за два місяці.

Нагадаємо, 19 травня Сенат Конгресу США слідом за Палатою представників ухвалив законопроєкт про виділення додаткових асигнувань Україні, який передбачає близько $40 млрд із метою реагування на агресію РФ проти України.

Фінансування виділятиметься через фонди Міністерства юстиції США, Пентагону, Комісії з ядерного регулювання, Міністерства здоров’я та соціальних служб, Держдепартаменту, USAID, Міністерства сільського господарства та Міністерства фінансів США.

Законопроєкт передбачає, серед іншого, виділення коштів на озброєння й техніку, допомогу українським біженцям, нормативно-технічну підтримку з питань ядерної енергетики, екстрену продовольчу підтримку, економічну допомогу Україні. Крім того, виділяється фінансування на розслідування й документування воєнних злочинів, а також встановлення та конфіскацію майна осіб, причетних до вторгнення РФ в Україну.

Байден після позитивного голосування Сенату за пакет допомоги для України анонсував передачу нашій державі додаткової артилерії, радарів та іншого обладнання

9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

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