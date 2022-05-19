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    Події в Україні

    Україна отримає від Австралії понад 30 бронетранспортерів

    Австралія передасть Україні 14 бронетранспортерів M113 - Україна отримає від Австралії понад 30 бронетранспортерів
    Австралія передасть Україні 14 бронетранспортерів M113
    фото з відкритих джерел

    Австралійський уряд передасть Україні ще 20 бронеавтомобілів та 14 бронетранспортерів

    Уряд Австралії вирішив додатково передати Україні ще 20 бронеавтомобілів Bushmaster та 14 бронетранспортерів M113. Їхня загальна сума становить 60,9 мільйона доларів. Про це йдеться у заяві міністра оборони Австралії Пітера Даттона.

    Також країна доставить 60 палет медичних товарів від австралійських громадян, три палети обладнання для радіаційного моніторингу та засобів індивідуального захисту від імені Австралійського управління радіаційного захисту та ядерної безпеки та Австралійської організації з ядерної науки та технологій.

    «Ця додаткова допомога ще більше підтримає уряд України у його відповідь на жорстоке, невтомне та незаконне вторгнення Росії», – зазначив Даттон.

    Він наголосив, що уряд Австралії продовжуватиме виявляти можливості для подальшої військової допомоги, щоб оперативно надати необхідний потенціал Збройним силам України.

    Нагадаємо, напередодні влада Австралії ввела санкції проти восьми російських пропагандистів. Також під обмеження потрапила низка державних службовців та організацій.

    Раніше Австралія запровадила санкції щодо 75 депутатів Державної думи.

    Теги: росія окупанти Австралія війна Україна уряд окупація #stoprussia
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    Україна отримає від Австралії понад 30 бронетранспортерів