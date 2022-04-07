Країни НАТО готові надати Україні ще більше зброї

Союзники НАТО нарощують гуманітарну допомогу та фінансову підтримку України

Союзники НАТО заявили про готовність посилити підтримку України, зокрема у військовій сфері. це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції після міністерського засідання НАТО у четвер у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

«Ми готові, союзники по НАТО готові надавати підтримку Україні, а також надавати більше підтримки. Союзники усвідомлюють усю нагальність надання більшої підтримки. І це був головний меседж від союзників сьогодні», - сказав Столтенберг.

За його словами, міністри під час засідання погодилися, що «треба і далі підтримувати та посилювати нашу підтримку України, щоб Україна подолала російське вторгнення».

Генсек НАТО запевнив, що союзники «рішуче налаштовані зробити більше зараз, у середньо- та довгостроковій перспективах, щоб допомогти українцям захистити свої домівки та країну і дати бій російським військам, які вторглися».

«Союзники також нарощують гуманітарну допомогу та фінансову підтримку. Ми також обговорили, що ми ще можемо зробити, включаючи підтримку у сфері кібербезпеки та надання обладнання, яке допоможе українцям захиститися від хімічних і біологічних загроз», - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що країни-члени НАТО заявили про готовність надати більше зброї Україні і тісно обговорюють це питання з українською стороною. «Що стосується військової підтримки, то союзники її надають і готові надати більше», - заявив Столтенберг.

При цьому генсек НАТО зазначив, що союзники не вважають за потрібне вдаватися у деталі того, які саме системи озброєння надають Україні. Водночас він запевнив, що союзники «надають широкий спектр різних систем озброєння, включаючи системи протиповітряної оборони та сучасне обладнання». «Україна потребує різних видів озброєнь, і союзники надають ці різні види зброї, ми також бачимо вплив цієї зброї на полі бою кожного дня, оскільки українцям вдається завдавати великих втрат російським загарбницьким військам», - додав він.

Генсек НАТО також повідомив, що під час міністерського засідання у четвер було засуджено скоєні російськими військами звірства щодо мирного населення та наголошено на важливості притягнення винних до відповідальності. «Союзники рішуче засудили жахливі вбивства мирного населення, які мали місце у Бучі та усіх інших місцях, які недавно були звільнені від російського контролю. Усі факти мають бути встановлені, і всі відповідальні особи за ці звірства мають постати перед правосуддям. І союзники підтримують зусилля з міжнародного розслідування», - заявив він.

Як повідомлялося, на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою перед зустріччю глав МЗС країн НАТО в Брюсселі Столтенберг зазначив, що кожна зброя, використана на території України українською армією проти іноземного агресора, є оборонною за визначенням.