Кулеба зустрівся з генсеком НАТО: говорили про зброю (фото)

Кулеба і Столтенберг поспілкувалися про невідкладні потреби задля перемоги України

Голова МЗС прибув із візитом у Брюссель

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 7 квітня прибув із дипломатичним візитом до Брюсселя. Він зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це Кулеба повідомив у Тwitter.

«Сьогодні я прийшов сюди, щоб обговорити три найважливіші речі: зброю, зброю і зброю. Невідкладні потреби України, стабільність поставок і довгострокові рішення, які допоможуть Україні перемогти», – повідомив міністр.

Нагадаємо, у Бундестазі закликають збільшити постачання озброєнь до України.

Раніше Кулеба назвав санкції, які остаточно зупинять Росію.

Як відомо, Столтенберг вважає, що Кремль не відмовиться від широкомасштабного наступу на Україну.

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