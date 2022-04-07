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    Кулеба зустрівся з генсеком НАТО: говорили про зброю (фото)

    Кулеба і Столтенберг поспілкувалися про невідкладні потреби задля перемоги України - Кулеба зустрівся з генсеком НАТО: говорили про зброю (фото)

    Кулеба і Столтенберг поспілкувалися про невідкладні потреби задля перемоги України

    фото: Дмитро Кулеба/ Тwitter

    Голова МЗС прибув із візитом у Брюссель

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 7 квітня прибув із дипломатичним візитом до Брюсселя. Він зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це Кулеба повідомив у Тwitter.

    «Сьогодні я прийшов сюди, щоб обговорити три найважливіші речі: зброю, зброю і зброю. Невідкладні потреби України, стабільність поставок і довгострокові рішення, які допоможуть Україні перемогти», – повідомив міністр.

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    Кулеба і Столтенберг говорили про зброю для України. фото: Дмитро Кулеба/ Тwitter
    Кулеба і Столтенберг говорили про зброю для України. фото: Дмитро Кулеба/ Тwitter
    Кулеба і Столтенберг говорили про зброю для України. фото: Дмитро Кулеба/ Тwitter

    Нагадаємо, у Бундестазі закликають збільшити постачання озброєнь до України.

    Раніше Кулеба назвав санкції, які остаточно зупинять Росію.

    Як відомо, Столтенберг вважає, що Кремль не відмовиться від широкомасштабного наступу на Україну.

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    Теги: МЗС росія окупанти міністр НАТО війна Україна Єнс Столтенберг речі Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Кулеба зустрівся з генсеком НАТО: говорили про зброю (фото)