Не виключено, що Путін захоче завдати ядерного удару по країні НАТО – Bellingcat

Грозєв: «Абсолютно не відкидаю. Знаєте, моя думка тут ні до чого»

Головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв вважає, що після України президент РФ Володимир Путін захоче атакувати одну з держав НАТО, зокрема за допомогою ядерної зброї. Таку думку Грозєв висловив в інтерв'ю Дмитрові Гордону.

Гордон запитав, чи може Росія, на думку Грозєва, завдати удару по члену НАТО, наприклад, Польщі або країнах Балтії.

«Абсолютно не відкидаю. Знаєте, моя думка тут ні до чого. Я просто питаю людей, які працюють усередині системи: «Це можливо?» – «Так, можливо». – «А що саме?» – «Що він це зробить, спробує це зробити», – розповів Грозєв.

Водночас він висловив сумнів, що наказ Путіна натиснути на ядерну кнопку буде виконано.

«Чи буде натиснуто кнопку?» – «Цього ми не можемо сказати. Це залежить від того, наскільки його майбутнє здається гарантованим для тих офіцерів, яким він віддасть наказ». Чому? Тому що там у ланцюжку від його наказу до натискання кнопки, реальної кнопки, а не віртуальної, п'ять осіб, п'ять рівнів. Якщо будь-який із цих рівнів вважає, що майбутнє Путіна не гарантоване, він не натисне, він не передасть далі інструкцію», – пояснив розслідувач.

Кожен офіцер, який виконуватиме такий наказ, має відчувати, що його хтось урятує від міжнародного трибуналу, «від екстрадиції до Гааги та нового Нюрнберзького процесу», –пояснив Грозєв.

«А якщо не буде гарантій, що Путін буде за рік на своєму місці, [виникне питання]: «Навіщо мені ризикувати? Я краще буду героєм, посиджу рік у в'язниці, але потім увесь світ виступатиме на мою честь», – сказав представник Bellingcat.

Нагадаємо, раніше Грозєв повідомив, що у Донецьку були помічені бойовики-«вагнерівці».