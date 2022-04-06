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    Кремль почав погрожувати Фінляндії, яка хоче вступити в НАТО

    Можливе прийняття Фінляндії до НАТО спричинить кроки у відповідь з боку Росії - Кремль почав погрожувати Фінляндії, яка хоче вступити в НАТО
    Можливе прийняття Фінляндії до НАТО спричинить кроки у відповідь з боку Росії
    фото з відритих джерел

    Північноатлантичний альянс був би готовий прийняти Фінляндію за прискореною процедурою

    Можливий вступ Фінляндію до НАТО зробить її мішенню для російських заходів у відповідь. Відповідну заяву зробив перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров, якого цитують російські ЗМІ.

    «Вступ Фінляндії до НАТО зробив би її мішенню для російських заходів у відповідь», – прокоментував він новини про те, що Північноатлантичний альянс був би готовий прийняти Фінляндію за прискореною процедурою.

    Як раніше повідомлялося, Північноатлантичний альянс здатний дуже швидко прийняти Фінляндію та Швецію після того, як ці країни подадуть заявки на членство у НАТО.

    Раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявляла, що Сполучені Штати будуть раді розглянути заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, якщо вони надійдуть.

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    Теги: росія окупанти НАТО війна Фінляндія Україна окупація #stoprussia
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    Кремль почав погрожувати Фінляндії, яка хоче вступити в НАТО