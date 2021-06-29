Кулеба про вихід Білорусі зі «Східного партнерства»: не можна змінити географію

Кулеба підкреслив, що Україна продовжить підтримувати народ Білорусі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяву МЗС Білорусі про припинення участі в ініціативі ЄС Східне партнерство. Відповідний пост Кулеба опублікував в Twitter.

Кулеба підкреслив, що Україна продовжить підтримувати народ Білорусі, «скільки б часу не зайняло виправлення історичних помилок Олександра Лукашенка».

«Можна заявити про вихід зі Східного партнерства, але не можна змінити географію. Білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім'ї народів», – написав Кулеба.

Можна заявити про вихід зі «Східного партнерства», але не можна змінити географію. Білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім’ї народів. Ми продовжимо його підтримувати, скільки б часу не зайняло виправлення історичних помилок Олександра Лукашенка. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 28, 2021

28 червня у відповідь на санкції Євросоюзу Білорусь призупинила свою участь в ініціативі ЄС Східне партнерство. Також республіка відкликала свого постійного представника при ЄС для консультацій і заборонила в'їзд представникам євроструктур.