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    Кулеба про вихід Білорусі зі «Східного партнерства»: не можна змінити географію

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    Дмитро Кулеба прокоментував вихід Білорусі зі Східного партнерства - Кулеба про вихід Білорусі зі «Східного партнерства»: не можна змінити географію
    Дмитро Кулеба прокоментував вихід Білорусі зі Східного партнерства
    Фото з відкритих джерел

    Кулеба підкреслив, що Україна продовжить підтримувати народ Білорусі

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяву МЗС Білорусі про припинення участі в ініціативі ЄС Східне партнерство. Відповідний пост Кулеба опублікував в Twitter.

    Кулеба підкреслив, що Україна продовжить підтримувати народ Білорусі, «скільки б часу не зайняло виправлення історичних помилок Олександра Лукашенка».

    «Можна заявити про вихід зі Східного партнерства, але не можна змінити географію. Білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім'ї народів», – написав Кулеба.

    28 червня у відповідь на санкції Євросоюзу Білорусь призупинила свою участь в ініціативі ЄС Східне партнерство. Також республіка відкликала свого постійного представника при ЄС для консультацій і заборонила в'їзд представникам євроструктур.

    Теги: МЗС Білорусь ЄС міністр санкції Україна Дмитро Кулеба
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    Кулеба про вихід Білорусі зі «Східного партнерства»: не можна змінити географію