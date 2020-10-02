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    Україна готова приєднатися до санкцій ЄС щодо Білорусі

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    <span>23 вересня Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі і так само не визнає легітимною його інавгурацію</span> - Україна готова приєднатися до санкцій ЄС щодо Білорусі
    23 вересня Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі і так само не визнає легітимною його інавгурацію

    Глава МЗС вважає, що в цій ситуації важливо діяти одним фронтом

    Україна планує приєднатися до санкцій ЄС проти Білорусі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC News Україна.

    «Я хочу подивитися на остаточне юридичне рішення, хто там у цьому списку. Але так, ми налаштовані приєднатися до цих санкцій, тому що тут уже йдеться про питання послідовності політики», - сказав Кулеба.

    Вона наголосив, що Україна зі свого боку робить усе можливе, щоб допомагати народу Білорусі в цій складній ситуації.

    Однак глава МЗС зазначив, що ціна такої солідарності України набагато вище, ніж для країн ЄС чи НАТО, тому що Україна не перебуває під «парасолькою захисту» цих об'єднань, а розширення впливу Росії в Білорусі загрожує українській безпеці.

    У МЗС зазначають, що Україна планує приєднатися саме до персональних санкцій щодо певних представників білоруського керівництва, але впроваджувати якісь економічні санкції, обмежувати торгівлю Київ не планує.

    «Що стосується економічної взаємодії - ми не плануємо атакувати. Ми не плануємо робити Білорусі ще гірше - ми бажаємо їй тільки добра. У нас немає в планах якогось ембарго, впровадження будь-яких обмежень на торгівлю», - повідомив Кулеба.

    Водночас міністр пояснив, що така позиція може змінитися в разі, якщо Росія встановить контроль над білоруськими підприємствами.

    «Ось тоді треба сідати й аналізувати кожен великий контракт, дивитися, чи не з'явилися додаткові ризики, тому що у нас є висока взаємодія і у військово-торговельному секторі», - пояснив він.

    За словами Кулеби, Україна також не зменшуватиме рівня дипломатичного представництва в Мінську.

    «Я не бачу підстав для розриву дипломатичних відносин або для зниження присутності України в Білорусі до рівня тимчасового повіреного, як у нас це з Росією», - зазначив міністр. Це означає, що український посол і надалі працюватиме в Білорусі.

    Нагадаємо, Європейський союз погодив введення санкцій проти представників влади Білорусі, які почнуть діяти з наступного тижня. 

    Влада Білорусі підготувала у відповідь санкційний список проти Європейського союзу. 

    На сайті Євросоюзу 2 жовтня з'явився санкційний список білоруських чиновників, які потрапили під обмежувальні заходи у зв'язку з порушенням прав людини і фальсифікаціями на президентських виборах в Білорусі. У список потрапили 44 особи. Олександра Лукашенка у цьому списку немає. 

    Між іншим, 2 жовтня Білорусь скасувала акредитацію усіх іноземних ЗМІ.

    МЗС Білорусь ЄС міністр санкції Україна Дмитро Кулеба
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