Білорусь погрожує санкціями офіційним особам України
Рішення про санкції було прийняте через нібито дії з боку України, які спрямовані проти Білорусі
Білорусь підготувала санкційний список стосовно низки офіційних осіб України. Про це на брифінгу в Мінську заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.
Макей зазначив, що таке рішення прийнято через нібито дії з боку України, які спрямовані проти Білорусі.
«На початковому етапі ми також підготували відповідний санкційний список стосовно низки офіційних осіб України. І будемо далі дивитися, як будуть розвиватися події. Звичайно, ми не будемо залишати без відповіді жодну з дій, спрямовану проти білоруської держави», ─ заявив Макей.
Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь 26 листопада викликало посла України Ігоря Кизима в зв'язку з акціями біля дипломатичних представництв Білорусі на підтримку протестувальників проти режиму Лукашенка і затриманих активістів.
В Україні ноту послу «безпідставною реакцією» Білорусі.
7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення. Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.
20 листопада Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі.
Додамо, що у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ.