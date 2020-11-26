Білорусь погрожує санкціями офіційним особам України

МЗС Білорусі стверджує, що санкції поки не вводяться

Рішення про санкції було прийняте через нібито дії з боку України, які спрямовані проти Білорусі

Білорусь підготувала санкційний список стосовно низки офіційних осіб України. Про це на брифінгу в Мінську заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

Макей зазначив, що таке рішення прийнято через нібито дії з боку України, які спрямовані проти Білорусі.

«На початковому етапі ми також підготували відповідний санкційний список стосовно низки офіційних осіб України. І будемо далі дивитися, як будуть розвиватися події. Звичайно, ми не будемо залишати без відповіді жодну з дій, спрямовану проти білоруської держави», ─ заявив Макей.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь 26 листопада викликало посла України Ігоря Кизима в зв'язку з акціями біля дипломатичних представництв Білорусі на підтримку протестувальників проти режиму Лукашенка і затриманих активістів.

В Україні ноту послу «безпідставною реакцією» Білорусі.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення. Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.

20 листопада Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі.

Додамо, що у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ.