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    Україна приєднається до санкцій ЄС проти Білорусі

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    Спочатку ЄС приймає санкції, а потім ми розглядаємо питання про приєднання до неї,&nbsp;&ndash; повідомив Кулеба - Україна приєднається до санкцій ЄС проти Білорусі
    Спочатку ЄС приймає санкції, а потім ми розглядаємо питання про приєднання до неї, – повідомив Кулеба

    Також Україна буде розглядати можливість подальших санкцій в залежності від реакції з боку ЄС

    Україна приєднається до введених раніше санкцій проти Білорусі з боку Європейського союзу. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    За його словами, питання Білорусі є прикладом того, як працює передбачена угодою про асоціацію конвергенція зовнішніх політик Євросоюзу та України.

    «Наша позиція щодо Білорусі є з першого дня початку цієї кризи послідовної і чіткої: ми приєдналися до відповідних заяв Європейського союзу. Що стосується тих санкцій, які вже були введені, ми приєднаємося до них. Що стосується будь-яких нових санкцій, ми будемо діяти за узгодженим алгоритмом, тобто спочатку ЄС приймає санкції, а потім ми розглядаємо питання про приєднання до неї», – повідомив Кулеба.

    Нагадаємо, на початку жовтня Євросоюз ввів у дію санкції проти Білорусі. У санкційний список були включені 40 імен.

    До слова, ЄС допускає включення Лукашенка до санкційного списку.

    Також, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників

    Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю. 

    Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.

    10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

    Як відомо, на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.

    Нагадаємо, що Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі.

    Разом з тим, вже стало відомо, що Литва вирішила відкликати свого посла з Мінська для консультацій.

    Крім того, ряд країн Євросоюзу почали відкликати своїх послів з Білорусі.

    Як повідомлялося, Польща та Литва відкликали частину своїх дипломатів з Білорусі.

    ЄС міністр санкції Україна Дмитро Кулеба
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