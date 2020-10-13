Україна приєднається до санкцій ЄС проти Білорусі



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Спочатку ЄС приймає санкції, а потім ми розглядаємо питання про приєднання до неї, – повідомив Кулеба

Також Україна буде розглядати можливість подальших санкцій в залежності від реакції з боку ЄС

Україна приєднається до введених раніше санкцій проти Білорусі з боку Європейського союзу. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, питання Білорусі є прикладом того, як працює передбачена угодою про асоціацію конвергенція зовнішніх політик Євросоюзу та України.

«Наша позиція щодо Білорусі є з першого дня початку цієї кризи послідовної і чіткої: ми приєдналися до відповідних заяв Європейського союзу. Що стосується тих санкцій, які вже були введені, ми приєднаємося до них. Що стосується будь-яких нових санкцій, ми будемо діяти за узгодженим алгоритмом, тобто спочатку ЄС приймає санкції, а потім ми розглядаємо питання про приєднання до неї», – повідомив Кулеба.

Нагадаємо, на початку жовтня Євросоюз ввів у дію санкції проти Білорусі. У санкційний список були включені 40 імен.

До слова, ЄС допускає включення Лукашенка до санкційного списку.

Також, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників

Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю.

Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.

10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

Як відомо, на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, що Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі.

Разом з тим, вже стало відомо, що Литва вирішила відкликати свого посла з Мінська для консультацій.

Крім того, ряд країн Євросоюзу почали відкликати своїх послів з Білорусі.

Як повідомлялося, Польща та Литва відкликали частину своїх дипломатів з Білорусі.