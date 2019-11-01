  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Латвія внесла російського співака Лепса у «чорний список»

    • Розсилка
    Григорія Лепса вже оголошено&nbsp;персоною нон грата у низці країн - Латвія внесла російського співака Лепса у «чорний список»
    Григорія Лепса вже оголошено персоною нон грата у низці країн

    Лепсу заборонили в'їзд до Латвії на невизначений термін

    Міністр закордонних справ Латвії включив до «чорного списку» російського співака Григорія Лепса

    Про це повідомив у своєму Twitter глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс.

    «На підставі оцінки органу державної безпеки і статті 61, частина 2, Закону про імміграцію я вирішив включити Григорія Лепсверідзе, громадянина Російської Федерації, у список небажаних осіб Латвійської Республіки, заборонивши в'їзд до Латвії на невизначений термін», - повідомив Рінкевичс.

    Нагадаємо, влітку цього року міністр юстиції Латвії Яніс Борданс розкритикував главу МВС Сандіса Гіргенса за відвідини концерту російського співака Григорія Лепса, який відбувся у Юрмалі.

    Борданс висловив невдоволення, що російський виконавець не включений на території Латвії в чорний список та розкритикував колегу за похід на концерт Лепса.

    Як відомо, Литва оголосила персоною нон грата російського виконавця Григорія Лепса, якого підозрюють у зв'язках з кримінальним світом.

    Лепс може бути пов'язаний з російською мафією - за даними американських джерел, він виступав кур'єром і передавав гроші різним особам від лідерів одного з угруповань.

    Лепс в Україні вже є персоною нон грата.

    МЗС Росія міністр гроші музика Латвія культура персона нон грата концерт співак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ