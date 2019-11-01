Латвія внесла російського співака Лепса у «чорний список»



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Григорія Лепса вже оголошено персоною нон грата у низці країн

Лепсу заборонили в'їзд до Латвії на невизначений термін

Міністр закордонних справ Латвії включив до «чорного списку» російського співака Григорія Лепса

Про це повідомив у своєму Twitter глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс.

«На підставі оцінки органу державної безпеки і статті 61, частина 2, Закону про імміграцію я вирішив включити Григорія Лепсверідзе, громадянина Російської Федерації, у список небажаних осіб Латвійської Республіки, заборонивши в'їзд до Латвії на невизначений термін», - повідомив Рінкевичс.

Pamatojoties uz valsts drošības iestādes izvērtējumu un Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu par Krievijas Federācijas pilsoņa Grigorija Lepsveridzes iekļaušanu Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 1 листопада 2019 р.

Нагадаємо, влітку цього року міністр юстиції Латвії Яніс Борданс розкритикував главу МВС Сандіса Гіргенса за відвідини концерту російського співака Григорія Лепса, який відбувся у Юрмалі.

Борданс висловив невдоволення, що російський виконавець не включений на території Латвії в чорний список та розкритикував колегу за похід на концерт Лепса.

Як відомо, Литва оголосила персоною нон грата російського виконавця Григорія Лепса, якого підозрюють у зв'язках з кримінальним світом.

Лепс може бути пов'язаний з російською мафією - за даними американських джерел, він виступав кур'єром і передавав гроші різним особам від лідерів одного з угруповань.

Лепс в Україні вже є персоною нон грата.