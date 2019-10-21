Керівник хору Верьовки зізнався, скільки їм заплатив «95 Квартал» за скандальну пісню



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Художній керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець вважає, що тепер на концертах колективу можуть бути мітинги і протести

Цього разу «95 Квартал» заплатив їм 30 тисяч гривень за виступ у номері

Гендиректор і художній керівник хору імені Верьовки Зеновій Корінець прокоментував скандальний номер студії «95 Кварталу» про підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

За словами Корінця, ідея номеру належала режисерам «Кварталу». Він додав, що «в якійсь мірі піддався на вмовляння» і погодився на участь хору імені Верьовки у скандальному номері. Про це пише «24 канал».

«Нас запевнили, що це такий стьоб. Вони ж з усіх стібаються. З президента, політиків. Нас попросили заспівати разом з «Кварталом», – наголосив Корінець.

Він також зазначив, що хор часто працює за контрактами. За його словами, цього разу «95 Квартал» заплатив їм 30 тисяч гривень за виступ у номері.

Водночас, керівник хору підкреслив, що ніколи і в думках не мав наміру говорити про щось антиукраїнське.

На уточнююче питання журналістки, чи не боїться він якихось мітингів на концертах з приводу цього, він відповів: «так, можливо, на жаль».

Відео скандального виступу 95 Кварталу і Хору Верьовки дивіться тут.

Нагадаємо, учасники «Кварталу 95» разом з Національним академічним хором імені Верьовки в останньому випуску «Вечірнього кварталу» заспівали пісню «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала».

Актор Євгеній Кошовий назвав цей виступ «запальним фолком», а його колега Степан Казанін – «яскравою подією». Сама пісня стосувалася нещодавнього підпалу будинку колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Міністр культури України Володимир Бородянський вже вибачився перед Гонтаревою за хор імені Верьовки, зазначивши, що йому соромно.

Ексглава НБУ Гонтарева заявила, що «щодо цинізму «95 Кварталу» сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору, це вже сором для всієї країни».

У Верховній Раді вимагають вибачень від хору Верьовки через скандальну пісню про Гонтареву.

У свою чергу український олігарх Ігор Коломойський заявив, що номер йому «дуже сподобався».

Міністр економіки Тимофій Милованов побачив небезпеку для інвестклімату України через скандальний виступ 95 кварталу і хору Верьовки.