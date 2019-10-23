Шоу триває. Продюсер «Квартал-концерт» отримав посаду в РНБО



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Раніше Максим Ткаченко був продюсером і генеральним директором компанії «Квартал-концерт» Фото: пресслужба Максима Ткаченка

Із 2016 року Ткаченко також є концертним директором співачки Тіни Кароль

Народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Про це повідомляє пресслужба нардепа.

«У першу чергу, бачу свою роль у консультуванні секретаря РНБО з соціально-гуманітарних питань підконтрольної Україні території. Саме ця робота буде в унісон з моєю роботою в комітеті Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Планів і завдань для себе ставлю безліч. Вважаю, що попереду на мене чекає багато продуктивної роботи», - зазначив Ткаченко.

Ткаченко закінчив Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, а також Луганський національний університет Тараса Шевченка.

До 2014 року проживав у Луганську, де керував компанією «Майстер-шоу», яка займалася організацією гастролей відомих артистів. Був продюсером і генеральним директором компанії «Квартал-концерт», дочірньої компанії Студії «Квартал 95». Він володіє чвертю уставного фонду компанії та є її керуючим партнером. З 2016 року він також концертний директор співачки Тіни Кароль.

Очолював команду Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року в Луганській області. Заступник голови депутатської фракції партії «Слуга народу».

21 жовтня стало відомо, що креативний продюсер ТОВ «Квартал 95» Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО. Сивохо - актор кіно і телебачення, телеведучий, продюсер, співак, шоумен, радіоведучий, пародист. Балотувався в народні депутати від партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року (округ № 49 в Донецькій області), але вибори програв.

