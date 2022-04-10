Ле Пен з Макроном набирають однаковий відсоток голосів – екзитпол

За чинного президента Франції проголосувало менше виборців ніж очікувалось

Діючий президент Франції Еммануель Макрон та головна його конкурентка правий політик Марін Ле Пен набрали у першому турі президентських виборів практично однакову кількість голосів. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на бельгійські медіа, оскільки франуцузьке законодавство забороняє публікацію таких даних до завершення голосування.

При цьому там не оприлюднюють інституцію, яка проводила опитування, зазначаючи лише, що це однин із французьких соціологічних центрів.

Згідно оприлюдненого екзит-полу, Еммануель Макрон і Марін Ле Пен отримають однаковий результат – біля 24% голосів.

На третьому місті – ультралівий кандидат від «Бунтівної Франції» Жан-Люк Меланшон із результатом в 19%.

Четверте та п’яте місця ділять ультраправий Ерік Земмур та кандидатка від «Республіканців» Валері Пекресс – обом опитування дає по 8%.

Якщо ці дані підтвердяться, то це суттєво погіршить шанси Макрона на перемогу. Нагадаємо, попередне опитування прогнозувала йому у другому турі перемогу над Ле Пен із показником 53% протии 47%. Втім, згідно цього опитування, у першому турі Макрон мав отримати 28%, а Ле Пен – 23%.

Нагадаємо, що головна суперниця Макрона Марін Ле Пен відверто підтримали анексію Криму в 2014, як і вторгнення окупантів на Донбас.

Як повідомлялося, букмекери назвали фаворитів президентських виборів у Франції.

Нагадаємо, кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен пообіцяла вивести країну з НАТО у разі перемоги на виборах.