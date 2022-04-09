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    Вибори президента Франції: букмекери оцінили шанси кандидатів на перемогу

    Букмекери вважають Макрона головним фаворитом президентських виборів - Вибори президента Франції: букмекери оцінили шанси кандидатів на перемогу
    Букмекери вважають Макрона головним фаворитом президентських виборів
    фото: Reuters

    Коефіцієнт на перемогу Макрона становить 1.22

    Букмекери назвали фаворитів президентських виборів у Франції, перший тур яких має відбутися вже завтра, 10 квітня.

    Зокрема, на думку аналітиків міжнародної букмекерської контори bet365, головним та беззаперечним фаворитом виборчих перегонів є чинний президент Франції Еммануель Макрон.

    За інформацією «Главкома», коефіцієнт на його перемогу становить 1.22.

    Шанси на успіх головної конкурентки Макрона Марін Ле Пен, яку оглядачі називають «подругою Путіна», букмекери оцінюють коефіцієнтом 4.00.

    Зовсім невеликі шанси аналітики залишають також Еріку Земмуру. Коефіцієнт на те, що він стане президентом Франції – 21.00.

    Інші ж борці за президентське крісло мають суто теоретичні шанси на перемогу.

    Нагадаємо, кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен пообіцяла вивести країну з НАТО у разі перемоги на виборах.

    Теги: вибори Франція Марін Ле Пен Еммануель Макрон букмекери
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    Вибори президента Франції: букмекери оцінили шанси кандидатів на перемогу