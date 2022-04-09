Вибори президента Франції: букмекери оцінили шанси кандидатів на перемогу

Коефіцієнт на перемогу Макрона становить 1.22

Букмекери назвали фаворитів президентських виборів у Франції, перший тур яких має відбутися вже завтра, 10 квітня.

Зокрема, на думку аналітиків міжнародної букмекерської контори bet365, головним та беззаперечним фаворитом виборчих перегонів є чинний президент Франції Еммануель Макрон.

За інформацією «Главкома», коефіцієнт на його перемогу становить 1.22.

Шанси на успіх головної конкурентки Макрона Марін Ле Пен, яку оглядачі називають «подругою Путіна», букмекери оцінюють коефіцієнтом 4.00.

Зовсім невеликі шанси аналітики залишають також Еріку Земмуру. Коефіцієнт на те, що він стане президентом Франції – 21.00.

Інші ж борці за президентське крісло мають суто теоретичні шанси на перемогу.

Нагадаємо, кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен пообіцяла вивести країну з НАТО у разі перемоги на виборах.