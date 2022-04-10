Вибори у Франції: країну може очолити прихильниця Путіна

Марін Ле Пен засуджує постачання зброї до України

У неділю, 10 квітня, у Франції проходить перший тур президентських виборів, в якому, як і чотири роки тому, фаворитами вважаються Еммануель Макрон та Марін Ле Пен. ТСН зібрав інформацію про політичні уподобання суперників.

До того як створити власну партію «Вперед» в 2016 році, Макрон був міністром економіки. В свою першу передвиборчу кампанію про Україну він не згадував. І хоча відкрито жодного разу не підтримував Путіна – ще в січні 2016 був у Москві, висловлював обережну надію, що невдовзі санкції з Росії можуть зняти. Щоправда, лише за умови виконання Мінських угод. Україною він серйозно перейнявся тільки взимку. Спробував стати європейським миротворцем. Годинами говорив з Путіним. Їздив до Москви. Не допомогло. Росія напала на Україну, французів – почало дратувати зростання цін.

«Звичайно я переконана, що не просто вийду у другий тур – я думаю, я можу перемогти на виборах. Але вирішувати це французам», – каже кандидатка в президенти Франції Марін Ле Пен.

Головна суперниця Макрона Марін Ле Пен відверто підтримали анексію Криму в 2014, як і вторгнення окупантів на Донбас. Це дуже просто пояснити: в той час удома її партії, «Народному фронту», французькі банки відмовлялися видавати кредити через відверто расистські та антисемітські висловлювання. А от російські банки, і серед них невеличкий «Перший чесько-російський банк», прямо пов’язаний з Кремлем – видали Марі Ле Пен кредитів загальною сумою на 11 мільйонів євро. Не дивно, що перед виборами 2017 року вона обіцяла налагодити близькі стосунки з Росією в разі своєї перемоги, називала санкції непродуктивними і їздила ручкатися з Путіним.

Як завжди Путін говорив одне, робив протилежне, але допомога Кремля становищу Ле Пен не зарадила. Тоді французи масово висловилися проти: і хоча в першому турі Макрон і Ле Пен йшли поруч – у другому Макрон набрав більше 66 відсотків. Ле Пен не взяла і 34.

«Ми переживаємо трагедію в Європі. Геополітичну і людську. На жаль, депутати з партії Марін Ле Пен не голосували за санкції проти Росії, що демонструє амбівалентність певних людей всередині нашої країни, попри війну», – зазначає Макрон.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії – Марін Ле Пен швидко підлаштувалася під обставини і заявила, що Путін вже не той, яким був 5 років тому. Вона навіть вітала у Франції українських біженців, хоча до того різко висловлювалася проти мігрантів. Водночас Ле Пен засуджує постачання зброї до України, вже після звільнення Бучі заявила, що не все так однозначно.

«Ми тут в ситуації, коли обидві сторони засуджують одна одну. Потрібне міжнародне слідство під егідою ООН та можливо міжнародного кримінального суду», – твердить Ле Пен.

Як повідомлялося, букмекери назвали фаворитів президентських виборів у Франції.

Нагадаємо, кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен пообіцяла вивести країну з НАТО у разі перемоги на виборах.