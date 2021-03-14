Мін’юст США назвав розслідування штурму Капітолію чи не найскладнішим в історії

Прихильники Трампа на сходах Капітолію 6-го січня 2020-го року

«У ході розслідування було отримано та виконано понад 900 ордерів на обшук» – Мін’юст США

Мін’юст США назвав розслідування штурму Капітолію 6 січня прихильниками тодішнього президента США Дональда Трампа «можливо найскладнішим» в історії відомства. Про це пише «Голос Америки».

Мін’юст США заявив, що очікує пред’явлення обвинувачень ще понад 100 особам у зв’язку із нападом на Капітолій США 6-го січня. Таким чином кількість осіб, яким може загрожувати судове переслідування, сягне понад 400 осіб.

«Розслідування та кримінальне переслідування штурму Капітолію імовірно буде одним із найбільших в історії США, і за кількістю підсудних і за обсягом та характером доказів», – відзначає уряд.

У судовому поданні міністерства у справі щодо імовірних учасників групи Oath Keepers йдеться про залучення до справи понад 15 000 годин відео. Повідомляється, що близько 800 прихильників тодішнього президента США Дональда Трампа штурмували Капітолій, щоб завадити офіційному визнанню результатів виборів на яких переміг Джо Байден.

Мін’юст США відзначає, що у ході розслідування було отримано та виконано понад 900 ордерів на обшук у »майже усіх 50 штатах та столичному регіоні», було залучено щонайменше 14 правоохоронних відомств.

6 січня 2021 року натовп протестуючих, що підтримували 45-го президента США Дональда Трампа в спробах не допустити визнання результатів виборів президента 2020 року, штурмувала і захопила будівлю Капітолію. Натовп кілька годин утримував будівлю. Службі безпеки довелося евакуювати всіх членів парламенту США, присутніх на спільному засіданні двох палат, яке зібралося для затвердження результатів виборів. Пізніше Конгрес все ж затвердив перемогу Джозефа Байдена.

В результаті штурму Капітолію загинуло п’ять осіб. Кілька десятків людей було заарештовано за незаконне проникнення в державну установу.

Після штурму Капітолію прихильниками чинного президента США Дональда Трампа у країні було порушено щонайменше 25 кримінальних справ про внутрішній тероризм, а експрезиденту оголосили імпічмент.

Нагадаємо, директор ФБР Крістофер Рей заявив, що його відомство класифікувало штурм Капітолію прихильниками експрезидента Дональда Трампа як «внутрішній тероризм».