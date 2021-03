Діджей з Казахстану отримав «Греммі» за кращий ремікс року

Юнак зробив ремікс на композицію Roses американського репера SAINt JHN

Казахстанський діджей Іманбек Зейкенов став переможцем на премії «Греммі» в номінації ремікс року.

Про це повідомляється на сайті премії.

Так, двадцятирічний юнак зробив ремікс на композицію Roses американського репера SAINt JHN.

Сам Зейкенов є студентом залізничного коледжу в Казахстані і не займається музикою на професійному рівні. Після виходу в мережу його ремікс на пісню Roses увійшов до п'ятірки рейтингу U.S. Billboard Hot 100 і зібрав мільйони переглядів на YouTube.

Також на нагороду претендували RAC зі своєю версією пісні Do You Ever? виконавця Phil Good; Morgan Page з реміксом на трек Imaginary Friends канадського діджея Deadmau5; американець Louie Vega з переробкою пісні Praying For You авторства Jasper Street Co .; Haywyre з реміксом на трек Bazzi Young & Alive.