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    Через снігопади у США скасували понад 2 тисячі авіарейсів

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    Через снігопади у США скасували понад 2 тисячі авіарейсів

    Через снігопади у США скасували понад 2 тисячі авіарейсів

    Через сніговий шторм, який накрив штат Колорадо в центральній частині США, у міжнародному аеропорту Денвера скасували близько 2 тисяч авіарейсів.

    Про це повідомляє Fox News.

    Як зазначається, 13 березня в Денвері скасували 750 вильотів, а 14 березня — понад 1200.

    «У неділю було скасовано всі авіарейси, загалом за вихідні - понад 2 тисячі рейсів», — йдеться у повідомленні.

    Національна служба погоди штату видала попередження про хуртовини протягом вихідних.

    У деяких районах у ніч проти неділі випало понад 20 сантиметрів снігу, а до ранку понеділка в горах Колорадо прогнозується — до 60 сантиметрів.

    Теги: вихідні США шторм
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