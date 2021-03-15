Через снігопади у США скасували понад 2 тисячі авіарейсів

Через сніговий шторм, який накрив штат Колорадо в центральній частині США, у міжнародному аеропорту Денвера скасували близько 2 тисяч авіарейсів.

Про це повідомляє Fox News.

Як зазначається, 13 березня в Денвері скасували 750 вильотів, а 14 березня — понад 1200.

«У неділю було скасовано всі авіарейси, загалом за вихідні - понад 2 тисячі рейсів», — йдеться у повідомленні.

Національна служба погоди штату видала попередження про хуртовини протягом вихідних.

У деяких районах у ніч проти неділі випало понад 20 сантиметрів снігу, а до ранку понеділка в горах Колорадо прогнозується — до 60 сантиметрів.