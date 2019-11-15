Лідер Китаю пригрозив Гонконгу втратою автономії через протести



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Насильство з боку протестувальників загрожує принципу «одна країна - дві системи», заявив глава КНР Сі Цзіньпін

Глава Китаю зазначив, що зараз найактуальнішим завданням є припинення насильства та хаосу та повернення ладу в Гонконгу

Лідер КНР Сі Цзіньпін попередив протестувальників у Гонконгу, що насильство кидає виклик принципу «одна країна - дві системи», який лежить в основі особливого автономного статусу мегаполісу.

Про це він заявив у четвер, 14 листопада.

«Насильницька протиправна діяльність демонстрантів серйозно зашкодила верховенству закону та соціальному порядку в Гонконзі», – наголосив він.

Глава Китаю також зазначив, що зараз найактуальнішим завданням є припинення насильства та хаосу та повернення ладу в Гонконгу.

Тим часом акції протесту в автономії тривають. Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів поблизу місцевого технічного університету. Протестувальники, своєю чергою, застосовували проти поліції рогатки. Внаслідок протестів загинув 70-річний чоловік, який зазнав серйозних травм від удару камінням.

Четвертий день поспіль мітингарі блокують важливі транспортні магістралі, у регіоні не працює багато станцій метро та автобусних маршрутів, тунель Кросс-Харбор, який з'єднує густонаселений район Коулун с фінансовим центром залишається зачиненим. Багато шкіл та університетів у регіоні не працюють. Кілька лікарень припинили всі невідкладні операції.

Як повідомлялося, масові акції протесту в Гонконзі тривають із червня. На початку вересня голова місцевої адміністрації Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів та відкликати законопроєкт про екстрадицію, що дозволяв видавати правопорушників до материкового Китаю. Однак попри це багато прихильників опозиції заявили про намір продовжувати акції. Протести періодично супроводжуються заворушеннями, блокуванням вулиць та актами вандалізму.

Влада Гонконгу офіційно відкликала із Законодавчої ради законопроєкт про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю, що спричинив тривалі масові протести в регіоні.

Джерело: DW