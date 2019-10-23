Влада Гонконгу відкликала поправку до закону, яка призвела до масових протестів



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Масові акції протесту тривають у Гонконзі з червня 2019 року

Влада Гонконгу відкликала поправку до закону, яка б дозволила екстрадувати людей з Гонконгу до материкового Китаю. У червні 2019 року почалися масові протести в Гонконзі з вимогою скасувати поправку.

Про це передає AP.

«Я офіційно оголошую про відкликання документа», — заявив секретар з питань безпеки Гонконгу Джон Лі.

Масові акції протесту тривають у Гонконзі з червня 2019 року, спочатку їх учасники вимагали скасувати поправку до закону, яка б дозволила екстрадувати людей з Гонконгу до материкового Китаю. Очільниця території Керрі Лем 4 вересня пообіцяла відкликати цю поправку, проте протести це не зупинило.