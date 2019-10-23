Влада Гонконгу відкликала поправку до закону, яка призвела до масових протестів
Масові акції протесту тривають у Гонконзі з червня 2019 року
Влада Гонконгу відкликала поправку до закону, яка б дозволила екстрадувати людей з Гонконгу до материкового Китаю. У червні 2019 року почалися масові протести в Гонконзі з вимогою скасувати поправку.
Про це передає AP.
«Я офіційно оголошую про відкликання документа», — заявив секретар з питань безпеки Гонконгу Джон Лі.
Масові акції протесту тривають у Гонконзі з червня 2019 року, спочатку їх учасники вимагали скасувати поправку до закону, яка б дозволила екстрадувати людей з Гонконгу до материкового Китаю. Очільниця території Керрі Лем 4 вересня пообіцяла відкликати цю поправку, проте протести це не зупинило.
Згодом протестувальники почали вимагати демократичних реформ, зокрема загального виборчого права, розслідування випадків насильства силовиків над протестувальниками та відставки самої Лем.
1 жовтня поліція Гонконгу під час жорстких сутичок із демонстрантами застрелила протестувальника.
Гонконг — особливий адміністративний район Китаю, один із фінансових центрів світу, розташований на острові на південному сході країни, колишня британська колонія. Після закінчення Другої світової війни Гонконг належав Великій Британії, але у 1984 році Лондон зобов’язався передати Гонконг Пекіну за умов, що острів збереже економічну незалежність і капіталістичний устрій. У 1997 році Китай отримав суверенітет над Гонконгом, відтоді вони існують за формулою «одна країна — дві системи».