  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Росія вже давно знаходиться в процесі розпаду

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Росія вже давно знаходиться в процесі розпаду

    Путінська Росія розколота соціально, територіально, станово і національно

    Мовою оригіналу

    Путинские СМИ любят пугать население развалом России. А ведь страна давно в процессе распада. Она подобна растрескавшемуся оконному стеклу, которое кое-как держится в раме, но если кто-то решится надавить на него, разлетится на множество осколков.

    От обычных империй Россия отличается тем, что разделена не только на метрополию и колонии, но и на меньшинство внутренних колонизаторов и большинство формально имперской нации, подвергающееся фактически колониальной эксплуатации.

    Страна расколота социально, территориально, сословно и национально:

    • на привилегированное меньшинство: высшею бюрократию, включая силовиков, и связанный с ней олигархат (примерно три процента сверхбогатых, которым принадлежит около 90% всех финансовых ресурсов страны) и остальные 97% населения, подвергающиеся жестокой и унизительной эксплуатации со стороны социальной верхушки.
    • на метрополию (Москва) и фактические колонии (остальная Россия, включая привилегированные колониальные анклавы: Петербург, Чечню, Сочи и т.д.);
    • на опричную Россию силовых структур и земское статское население, абсолютно бесправное перед всевластием новых опричников, унижающих, пытающих и грабящих людей без погон.
    • имперский центр и национальные окраины, все в большей степени подвергающиеся русификаторскому давлению..

    По всем этим линиям усиливается раскол и зреет открытый конфликт. Скоро ли стекло разлетится вдребезги? Это зависит только от того, когда на него надавят, например, при попытке помыть.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Мирослав Гай
    Мирослав Гай

    Блогер

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ