Меркель обговорила з Байденом Україну, Путіна та «Північний потік-2»

Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом. Про це пише Bloomberg.

Канцлер повідомила, що темами розмови з американським лідером була його майбутня зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, а також газовий проєкт «Північний потік-2».

Меркель заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

«Ви знаєте, що тут ідуть переговори з урядом США і експертами кабміну ФРН. Вважаю, що ми на правильному шляху, для нас обох істотно, щоб Україна і надалі залишалася партнером в газовому транзиті до Євросоюзу», – сказала канцлер.

Меркель також зазначила, що розраховує на те, що «незабаром» зможе поговорити з Байденом «довше». Ймовірно, під час візиту до Вашингтона.

До слова, Держдеп США пообіцяв нові санкції проти «Північного потоку-2».

Зазначимо, напередодні парламент Німеччини відхилив резолюцію для протидії «Північному потоку-2».

Натомість Росія заявила, що з п’ятниці почне качати газ у «Північний потік-2».

Як писав раніше «Главком», Сполучені Штати Америки мають намір зробити «все можливе», щоб газопровід «Північний потік-2» не став політичною зброєю Москви.

Раніше Білий дім констатував, що перешкодити будівництву газопроводу буде складно, оскільки він практично добудований.

До слова, президент США Джо Байден обговорить з Меркель вплив «Північного потоку-2» на Україну. Це відбудеться на саміті G7.

Також повідомлялось, що США і Німеччина ведуть переговори про можливі компенсації Україні після запуску «Північного потоку». Вашингтон не хоче дозволити Росії використовувати транзит газу через Україну як зброю.

Водночас президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Джо Байден все ще може зупинити «Північний потік-2».

Тим часом, колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв переконаний, що запуск проєкту «Північний потік 2» стане великим «програшем» для України. Він також висловив занепокоєння, що керівництво «Нафтогазу» не бере участі у переговорах, що проходять зараз у США.