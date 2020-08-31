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    У світі

    Лісова пожежа в Греції досягла руїн міста Мікени

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    Відвідувачі музею стародавнього міста були евакуйовані з міркувань безпеки - Лісова пожежа в Греції досягла руїн міста Мікени
    Відвідувачі музею стародавнього міста були евакуйовані з міркувань безпеки

    Полум'я впритул підступило до каменів стародавнього поселення, проте наразі не становить загрози

    У Греції на півострові Пелопоннес лісова пожежа досягла руїн міста Мікени, які є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

    Як повідомляє DW, полум'я впритул підступило до каменів стародавнього поселення і більше не становить небезпеки для археологічної пам'ятки.

    «Відвідувачі музею стародавнього міста були евакуйовані з міркувань безпеки. До боротьби з вогнем була залучена авіація», - йдеться у повідомленні.

    У Міністерстві культури і спорту відзначили, що за попередніми оцінками, полум'я не завдало шкоди археологічній пам'ятці.

    Команда експертів пізніше проведе експертизу наслідків пожежі.

    До відома, у другому тисячолітті до нової ери місто було одним з центрів Мікенської цивілізації біля Середземного моря. Археологічні пам'ятки Мікен і Тиринфа з 1999 року є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

    Як повідомлялося, 22 серпня на сході грецького острову Мані почалися масштабні лісові пожежі.

    пожежа Греція ЮНЕСКО місто
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