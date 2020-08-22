У Греції через лісові пожежі евакуювали п'ять населених пунктів



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На сході грецького острову Мані почалися масштабні лісові пожежі

Наразі пожежники повідомляють про два осередки займання у районі Лангадаса

У суботу, 22 серпня, на сході грецького острову Мані почалися масштабні лісові пожежі.

Місцева влада евакуювала п’ять сіл, які розташовані поблизу місця пожежі.

Про це пише місцеве видання Ekathimerini.

Крім того, пожежа зупинила рух автодорогою Ареополіс-Гіфіо.

Наразі пожежники повідомляють про два осередки займання у районі Лангадаса. Над ліквідацією пожежі залучені 53 людини з 17 машинами.

Вогонь гасять чотири літаки та п'ять вертольотів. Муніципальна влада, як додали у виданні, допомагає з резервуарами для води.

До слова, українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища в найближчі дні.