Лист Ейнштейна про «Теорію всього» виставлять на аукціон



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Альберт Ейнштейн

Стартова ціна листа становитиме 20 000 доларів

На аукціон у Єрусалимі виставили написаний у червні 1950 року лист, у якому Альберт Ейнштейн полемізує зі своїм помічником та співавтором Ернстом Габором Штраусом з приводу деяких аспектів «Теорії всього».

Про це повідомляє Jerusalem Post.

«Лист, написаний Альбертом Ейнштейном, який містить складні деталі «Теорії всього», виставлять на аукціон у Єрусалимі наступного тижня», – йдеться у повідомленні.

Стартова ціна листа становитиме 20 000 доларів.

Лист написаний німецькою мовою єврейсько-німецьким фізиком та адресований його другові та співдосліднику, математику Ернсту Габору Штраусу, у червні 1950 р. В листі йдеться про те, що у Штрауса були певні занепокоєння стосовно спроби Ейнштейна розробити «Теорію всього», які автор листа спростовує.

Фото: Kedem Auction House

У листі Ейнштейн, зокрема, деталізує для Штрауса докази та інтерпретації деяких рівнянь та методів відокремлення реальних ступенів свободи від координатних ефектів – однієї із проблем «Теорії всього».

Ейнштейн останні 30 років свого життя захопився створенням теоретичної бази, яка могла би поєднати всі відомі фундаментальні взаємодії. Штраус був помічником Ейнштейна в Принстонському інституті перспективних досліджень у 1944-1948 роках. Вчені разом працювали над «Об’єднаною теорією поля», й опублікували три наукові роботи у співавторстві.

Сформулювати «Теорія всього» Ейнштейн не вдалося, але його зусилля зробили значний внесок у квантову фізику.

Перші думки про зв’язок електричних, магнітних та світлових явищ належать Майклу Фарадею. Згодом ця теорія отримала назву «Теорія всього», яку раніше використовували як іронічний термін для позначення недоведених узагальнювальних теорій.

У 1973 році була запропонована теорія сильної взаємодії, в рамках якої вдалося об’єднати всі типи взаємодій, окрім гравітаційної. Ланкою, котрої не вистачає, в «Теорії всього» залишається побудова теорії квантової гравітації на основі квантової механіки та загальної теорії відносності.

Зараз єдиним загальноприйнятим кандидатом на «Теорію всього» є теорія струн в її узагальненому формулюванні, що отримало назву М-теорія.