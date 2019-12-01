В Ізраїлі пройшла масова демонстрація з вимогою відставки Нетаньягу



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Протестувальники вимагали відставки Нетаньяху Фото: dpa

Акція пройшла під гаслом «Подай у відставку, Ізраїль є важливішим»

Кілька тисяч осіб у суботу, 30 листопада, вийшли в Тель-Авіві на демонстрацію з вимогою відставки прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Протестувальники розмахували національними прапорами та несли плакати, на яких голову уряду країни було названо «корумпованим», повідомляє DW.

Акція пройшла під гаслом «Подай у відставку, Ізраїль є важливішим». Зазначається, що в акції протесту взяли участь близько п’яти тисяч осіб.

Як повідомлялося, 21 листопада генеральний прокурор Ізраїлю Авіхай Мандельблі висунув обвинувачення в корупції проти чинного прем’єр-міністра країни.

Проти Нетаньягу розслідують три окремі справи, в рамках яких йому закидають такі протиправні дії, як шахрайство, зловживання довірою і хабарництво. Так, у першій справі його звинувачують у отриманні дорогих подарунків від багатіїв у обмін на поблажливе ставлення та підтримку. Слідчі вважають, що Нетаньягу та його дружина отримали таких подарунків на суму близько одного мільйона шекелів.

У другій справі ізраїльському прем’єр-міністру закидають змову з власником критичної до його політсили газети Yedioth Ahronoth Арноном Мозесом. Слідство вважає, що в обмін на обіцянку Нетаньягу нашкодити конкуруючому виданню, що було, власне, прихильним до лінії прем’єра, газета Yedioth Ahronoth друкувала матеріали про Нетаньягу позитивної тональності.

Третя справа проти Нетаньягу вважається найсерйознішою. Його підозрюють в тому, що він ішов на поступки власнику контрольного пакета акцій телекомунікаційної компанії Bezeq Шаулю Еловічу в обмін на позитивне висвітлення інформації про Нетаньяху на новинному сайті Walla, що так само належав Еловічу.

Нетаньягу заперечує свою причетність до корупції та відмовляється подати у відставку. Він вважає ці закиди «спробою перевороту». Законодавство Ізраїлю не вимагає відставки голови уряду, якщо він не засуджений.