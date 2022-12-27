«Путін – Сатана»: Данілов різко звернувся до представників Московської церкви

Данілов: «Нащо ви приховуєте свою назву? Це ж несправедливо, люди мають знати, куди вони ходять»

Якщо Українська православна церква Московського патріархату не має відношення до Росії, нехай офіційно відхреститься від неї, а не приховує свою приналежність. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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«Ви до совісті спочатку своєї зверніться. Нащо ви приховуєте свою назву? Це ж несправедливо, люди мають знати, куди вони ходять. Не маєте відношення до РФ, то офіційно відхрестіться, скажіть, що Путін - Сатана. Називайте речі своїми іменами і тоді буде по справедливості», – наголосив Данілов.

Також секретар РНБО виразив здивування щодо звернення намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла до президента Володимира Зеленського з проханням не забирати в Української православної церкви (Московського патріархату) храми на території лаври, які орендує УПЦ (МП).

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«Наше суспільство після 24 лютого вимагає справедливості. І якщо ви ховаєте приналежність до Московського патріархату, до зв'язків з людьми, які моляться на території Росії за те, щоб нас вбивали російські солдати, то як ви можете тоді взагалі дивитися в очі українцям?», – зазначив Данілов.

Як повідомлялося, глава просвітницько-інформаційного відділу Московської церкви в Україні митрополит Ніжинський та Прилуцький Климент заперечує підпорядкування Росії. Тому заявив, що закон із вимогою про перейменування церкви їх на стосується.

Нагадаємо, Конституційний суд визнав таким, що відповідає Конституції, закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. Ухвалений закон зобов’язав релігійні об’єднання відображати належність до релігійної організації (об’єднання) за межами України, до якої вона входить, шляхом обов’язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої релігійної організації.

Нардеп від «Європейської солідарності», експрезидент України Петро Порошенко привітав рішення Конституційного суду України. Порошенко закликав владу продовжити розпочату у 2018 році роботу і сприяти об'єднанню українських православних в українській церкві.