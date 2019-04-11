Литва обіцяє своїм громадянам по 1000 євро за відмову від старого авто



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Громадяни Литви, які відмовилися від забруднюючих автомобілів, також зможуть отримати пільги на громадський транспорт

Кабмін Литви виділив з держбюджету на заходи щодо скорочення забруднюючих викидів 30 млн євро

Міністр навколишнього середовища Литви Кястутіс Мажейка повідомив, що після затвердження плану скорочення забруднюючих викидів, жителям за відмову від старого автомобіля можна буде виплачувати тисячу євро в рамках заохочення купівлі нового авто. Про це повідомляє Delfi.

«Потрібно допомогти людям відмовитися, і ми вважаємо, що ця мотивуюча цифра повинна бути близько тисячі євро, при відмові від старого автомобіля і придбанні нового», - сказав міністр.

У розглянутих Кабміном Литви заходах щодо скорочення забруднюючих викидів на таке фінансове заохочення передбачено виділити з держбюджету 30 млн євро.

Громадяни Литви, які відмовилися від забруднюючих автомобілів, також зможуть отримати пільги на громадський транспорт.

Органам самоврядування, які придбали засоби громадського транспорту, що працюють на природному газі, водні, також буде виділено по 30 млн євро.

Органам самоврядування п'яти найбільших міст і курортів, що запровадили системи, які обмежують рух транспортних засобів на дизельному паливі, планують виділити заохочення в розмірі 20 млн євро.

Фінансову допомогу також планується виділити жителям, які замінять печі на теплові насоси або підключаться до систем централізованого опалення.