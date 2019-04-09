  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За крісло президента Литви змагатимуться дев’ять кандидатів

    • Розсилка
    За крісло президента Литви змагатимуться дев’ять кандидатів

    Даля Грибаускайте після двох термінів не може знову стати президентом

    У президентських виборах в Литві братимуть участь дев'ять кандидатів.

    Про це повідомляє Delfi.

    9 квітня ЦВК оголосила кандидатами соціал-демократа Вітяніса-Повіласа Андрюкайтіса, філософа Арвідаса Юозайтіса, європарламентаря Валентинаса Мазуроніса, економіста Гітанаса Науседа, членів парламенту Міндовга Пуйдокаса і Нагліса Путейкіса, кандидата від правлячих "селян" - прем'єра Саулюса Скверняліса, кандидата від консерваторів - парламентаря Інгріду Шимоніте, главу Виборчої акції поляків Литви - Союзу християнських сімей, європарламентаря Вальдемара Томашевського.

    Читайте також

    Даля Грибаускайте після двох термінів не може знову стати президентом.

    07e0cb2-kandidatai-80748623_01

    Офіційно вони стануть кандидатами 12 квітня, з цього моменту зможуть користуватися правовою недоторканністю.

    Щоб ЦВК зареєструвала кандидата, йому необхідно, зокрема, зібрати на свою користь 20 тисяч підписів громадян.

    Перший тур президентських виборів в Литві відбудеться 12 травня. Разом з виборами відбудеться референдум щодо подвійного громадянства.

     

    Читайте також
    вибори Литва президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ