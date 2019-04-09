За крісло президента Литви змагатимуться дев’ять кандидатів



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Даля Грибаускайте після двох термінів не може знову стати президентом

У президентських виборах в Литві братимуть участь дев'ять кандидатів.

Про це повідомляє Delfi.

9 квітня ЦВК оголосила кандидатами соціал-демократа Вітяніса-Повіласа Андрюкайтіса, філософа Арвідаса Юозайтіса, європарламентаря Валентинаса Мазуроніса, економіста Гітанаса Науседа, членів парламенту Міндовга Пуйдокаса і Нагліса Путейкіса, кандидата від правлячих "селян" - прем'єра Саулюса Скверняліса, кандидата від консерваторів - парламентаря Інгріду Шимоніте, главу Виборчої акції поляків Литви - Союзу християнських сімей, європарламентаря Вальдемара Томашевського.

Даля Грибаускайте після двох термінів не може знову стати президентом.

Офіційно вони стануть кандидатами 12 квітня, з цього моменту зможуть користуватися правовою недоторканністю.

Щоб ЦВК зареєструвала кандидата, йому необхідно, зокрема, зібрати на свою користь 20 тисяч підписів громадян.

Перший тур президентських виборів в Литві відбудеться 12 травня. Разом з виборами відбудеться референдум щодо подвійного громадянства.