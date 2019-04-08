Екс-посла Литви в Росії затримали за корупцію



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Шидлаускаса і ще двох осіб затримали у неділю «в рамках досудового розслідування про ймовірну торгівлю впливом»

За даними правоохоронців, Шидлаускас і співробітник філії одного закордонного акціонерного товариства в Литві домовилися прийняти хабар у громадянина РФ

Служба спецрозслідування затримала колишнього посла Литви в Росії, генерального директора Литовської асоціації палат торгівлі, промисловості та ремесел Рімантаса Шидлаускаса.

Про це повідомляє Delfi.

Шидлаускаса і ще двох осіб затримали у неділю «в рамках досудового розслідування про ймовірну торгівлю впливом».

Як зазначили у службі, дані досудового розслідування дозволяють обґрунтовано підозрювати, що Шидлаускас і співробітник філії одного закордонного акціонерного товариства в Литві домовилися прийняти хабар у громадянина РФ, який управляє контрольним пакетом акцій одного російського банку.

Підозрюється, що за хабар Шидлаускас пообіцяв, користуючись своєю колишньою довголітньою роботою на дипломатичній службі, вплинути на певних осіб, щоб росіянину була видана віза шенгенської держави.

За даними інформаційного агентства BNS, затриманий громадянин РФ - Ринат Насиров, який з сестрою володіють «Новим промисловим банком».

Центробанк Росії в лютому 2018 року зупинив дію ліцензії «Нового промислового банку», що входить до групи найбільших малих за вартістю майна комерційних банків Росії, через багаторазові порушення вимог до превенції фінансування тероризму та відмивання грошей, пише видання.

Ліцензію цього банку 3 серпня 2018 року було анульовано.

При цьому посол Литви в Росії Ремігіюс Мотузас в понеділок заявив, що нічого не знає про розслідування. Він також сказав, що не існує можливостей вплинути на дипломатів при видачі шенгенських віз.

«Не може бути ніякого впливу, тому що вимоги встановлені нашими правовими актами і також правовими актами про шенгенську візу, тобто правовими актами Єврокомісії. Кожен громадянин, який звертається, повинен відповідати вимогам для отримання шенгенської візи. Відомо, що наше посольство видає національні, шенгенські візи, у Росії 17 візових центрів, але остаточне рішення завжди приймають консули нашого посольства, які, згідно з консульському статуту, самостійні і незалежні в прийнятті рішень», - зазначив Мотузас.

Він додав, що спілкувався з Шидлаускасом дуже давно як з представником асоціації промисловців з питань бізнесу.

Як зазначило видання, Шидлаускас після відновлення незалежності Литви працював у МЗС, багато років очолював Консульський департамент МЗС. Працював послом Литви в Канаді, а в 2002-2008 роках - послом в Росії. З 2009 року Шидлаускас очолює асоціацію палат торгівлі, промисловості та ремесел.