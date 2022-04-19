Литва офіційно заборонила «колорадські стрічки» російських окупантів

У Литві заборонили символи, які Росія використовує у війні з Україною

Покарання за порушення загрожує як фізичним, так і юридичним особам

Литва заборонила вживати будь-яку символіку російських окупантів. Про це вже повідомила низка російських ЗМІ, зокрема і ТАСС.

Відомо, що Литва заборонила носити георгіївську стрічку у громадських місцях.

Також відтепер не можна використовувати літери, які стали символом російсько-української війни. Йдеться про латинські Z та V, якими окупанти маркують свою техніку.

Відповідні поправки до кодексу адміністративних правопорушень та до закону про збори прийняли 124 депутати. Проти виявився лише один член литовського парламенту.

На порушників очікує покарання у вигляді штрафу в розмірі від €300 до €700. Якщо ж символіку окупантів використають юридичні особи, то доведеться сплатити до державної скарбниці €1,2 тис.

У литовському парламенті наголосили, що такі зміни у законодавстві запровадили для того, щоб уникнути долі України та не стати жертвою російського агресора.

Нагадаємо, кількома днями раніше парламент Молдови заборонив «георгіївську» стрічку та символи Z та V.

За порушення громадянам загрожуватиме штраф у розмірі від $245 до $490.