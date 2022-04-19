Литва офіційно заборонила «колорадські стрічки» російських окупантів
Покарання за порушення загрожує як фізичним, так і юридичним особам
Литва заборонила вживати будь-яку символіку російських окупантів. Про це вже повідомила низка російських ЗМІ, зокрема і ТАСС.
Відомо, що Литва заборонила носити георгіївську стрічку у громадських місцях.
Також відтепер не можна використовувати літери, які стали символом російсько-української війни. Йдеться про латинські Z та V, якими окупанти маркують свою техніку.
Відповідні поправки до кодексу адміністративних правопорушень та до закону про збори прийняли 124 депутати. Проти виявився лише один член литовського парламенту.
На порушників очікує покарання у вигляді штрафу в розмірі від €300 до €700. Якщо ж символіку окупантів використають юридичні особи, то доведеться сплатити до державної скарбниці €1,2 тис.
У литовському парламенті наголосили, що такі зміни у законодавстві запровадили для того, щоб уникнути долі України та не стати жертвою російського агресора.
Нагадаємо, кількома днями раніше парламент Молдови заборонив «георгіївську» стрічку та символи Z та V.
За порушення громадянам загрожуватиме штраф у розмірі від $245 до $490.