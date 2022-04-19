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    Литва офіційно заборонила «колорадські стрічки» російських окупантів

    У Литві заборонили символи, які Росія використовує у війні з Україною&nbsp; - Литва офіційно заборонила «колорадські стрічки» російських окупантів
    У Литві заборонили символи, які Росія використовує у війні з Україною 
    фото з відкритих джерел

    Покарання за порушення загрожує як фізичним, так і юридичним особам

    Литва заборонила вживати будь-яку символіку російських окупантів. Про це вже повідомила низка російських ЗМІ, зокрема і ТАСС.

    Відомо, що Литва заборонила носити георгіївську стрічку у громадських місцях.

    Також відтепер не можна використовувати літери, які стали символом російсько-української війни. Йдеться про латинські Z та V, якими окупанти маркують свою техніку.

    Відповідні поправки до кодексу адміністративних правопорушень та до закону про збори прийняли 124 депутати. Проти виявився лише один член литовського парламенту.

    На порушників очікує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 300 до 700. Якщо ж символіку окупантів використають юридичні особи, то доведеться сплатити до державної скарбниці 1,2 тис.

    У литовському парламенті наголосили, що такі зміни у законодавстві запровадили для того, щоб уникнути долі України та не стати жертвою російського агресора.

    Нагадаємо, кількома днями раніше парламент Молдови заборонив «георгіївську» стрічку та символи Z та V.

    За порушення громадянам загрожуватиме штраф у розмірі від $245 до $490.

    Теги: росія війна Литва
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    Литва офіційно заборонила «колорадські стрічки» російських окупантів