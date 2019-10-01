Через георгіївську стрічку іноземцю заборонили в'їзд до України



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Громадянин Молдови прикрасив авто георгіївською стрічкою

30 вересня у пункт пропуску поромного сполучення «Цекинівка-Сорока» не пропустили 41-річний громадянин Молдови. Чоловік прикрасив власне авто георгіївською стрічкою, яка є забороненною в Україні.

Про це повідомляють у пресслужбі Могилів-Подільського прикордонного загону, повідомляє «Главком».

«В салоні власного автомобіля «ВАЗ» чоловік прилаштував смугасту георгіївську стрічку, заборонену у нашій країні. Охоронці кордону символ сепаратизму вилучили. Відносно громадянина Молдови винесли постанову про заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки», - зазначили у прикордонному загоні.

З початку 2019 року на Вінниччині більше десятка іноземців, котрі використовували георгіївські стрічки, були притягнуті прикордонниками до адміністративної відповідальності.

На тих, хто вперше скоїв це правопорушення, правоохоронці накладали штрафи від 850 до 2550 гривень. У повторних випадках покарання носитиме більш жорсткий характер - штраф до 5100 гривень або арешт на 15 діб з конфіскацією пропагандистських матеріалів.