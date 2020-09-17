Сейм Латвії заборонив георгіївську стрічку



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Наразі під час публічних заходів законом забороняється використання прапорів, гербів і гімнів колишнього СРСР, його республік і нацистської Німеччини

Латвійці вважають георгіївську стрічку символом, що прославляє тоталітарний режим.

Сейм Латвії заборонив використання георгіївської стрічки під час публічних, розважальних і святкових заходів, а також мітингів, маршів і пікетувань. Про це повідомляється на сайті Сейму Латвії.

«У середу, 17 вересня, Сейм концептуально підтримав поправки до Закону про безпеку громадських розваг і святкових заходів та поправки до Закону «Про мітинги, ходу і пікетування», які забороняють використання георгіївської стрічки в громадських розважальних і святкових заходах, а також під час мітингів, маршів і пікетів», – йдеться у повідомленні.

Латвійці вважають георгіївську стрічку символом, що прославляє тоталітарний режим.

Зазначається, що наразі під час публічних заходів законом забороняється використання прапорів, гербів і гімнів колишнього СРСР, його республік і нацистської Німеччини, нацистських свастик, знаків SS і радянської символіки - серпа і молота, а також їх стилізації.

Виняток робиться лише в тому разі, якщо все вищеперераховане не використовується для прославлення тоталітарних режимів або виправдання вчинених режимами злочинів.

Нагадаємо, в Україні закон про заборону георгіївської стрічки був прийнятий Верховною Радою 16 травня 2017 року.