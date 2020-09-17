  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Сейм Латвії заборонив георгіївську стрічку

    • Розсилка
    Наразі під час публічних заходів законом забороняється використання прапорів, гербів і гімнів колишнього СРСР, його республік і нацистської Німеччини - Сейм Латвії заборонив георгіївську стрічку
    Наразі під час публічних заходів законом забороняється використання прапорів, гербів і гімнів колишнього СРСР, його республік і нацистської Німеччини

    Латвійці вважають георгіївську стрічку символом, що прославляє тоталітарний режим.

    Сейм Латвії заборонив використання георгіївської стрічки під час публічних, розважальних і святкових заходів, а також мітингів, маршів і пікетувань. Про це повідомляється на сайті Сейму Латвії.

    «У середу, 17 вересня, Сейм концептуально підтримав поправки до Закону про безпеку громадських розваг і святкових заходів та поправки до Закону «Про мітинги, ходу і пікетування», які забороняють використання георгіївської стрічки в громадських розважальних і святкових заходах, а також під час мітингів, маршів і пікетів», – йдеться у повідомленні.

    Латвійці вважають георгіївську стрічку символом, що прославляє тоталітарний режим.

    Зазначається, що наразі під час публічних заходів законом забороняється використання прапорів, гербів і гімнів колишнього СРСР, його республік і нацистської Німеччини, нацистських свастик, знаків SS і радянської символіки - серпа і молота, а також їх стилізації.

    Виняток робиться лише в тому разі, якщо все вищеперераховане не використовується для прославлення тоталітарних режимів або виправдання вчинених режимами злочинів.

    Нагадаємо, в Україні закон про заборону георгіївської стрічки був прийнятий Верховною Радою 16 травня 2017 року.

    депутат Латвія СРСР фашизм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies