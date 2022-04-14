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    Парламент Молдови заборонив «георгіївську» стрічку та символи Z та V

    Росія маркує літерами Z та V свою військову техніку - Парламент Молдови заборонив «георгіївську» стрічку та символи Z та V
    Росія маркує літерами Z та V свою військову техніку
    фото з відкритих джерел

    За порушення громадянам загрожуватиме штраф у розмірі від $245 до $490

    Парламент Молдови у третьому, остаточному читанні схвалив поправки до кодексу про правопорушення, одна з яких має на увазі заборону «георгіївської» стрічки, а також символів Z та V. Про це повідомляє видання «Медуза».

    Прийнята поправка запроваджує відповідальність за виготовлення, продаж, зберігання та публічне використання загальновідомих атрибутів та символів, що асоціюються з військовими діями. За порушення громадянам загрожуватиме штраф у розмірі від $245 до $490 у переведенні на національну валюту або громадські роботи, компаніям світить до $980.

    Глава юридичної парламентської комісії Олеся Стамате пояснила необхідність заборони тим, що «георгіївська» стрічка, символи Z та V використовуються для пропаганди війни в Україні. Вона додала, що заборона не стосується носіння «георгіївської» стрічки як частини військової нагороди.

    Нагадаємо, що спочатку літери Z та V помітили на російській військовій техніці, яка бере участь у військових діях в Україні. Потім російська влада та пропаганда почали використовувати Z та V для демонстрації підтримки вторгнення Росії в Україну. У Росії ці символи часто зображають у кольорах георгіївської стрічки.

    Наприкінці березня Німеччина заборонила демонстрацію символу Z. До цього кілька земель у складі ФРН, зокрема Нижня Саксонія та Баварія, попередили про кримінальне покарання за аналогічні дії.

    Деякі компанії також стали відмовлятися від брендингу або маркувань з літерою Z, щоб не асоціюватись із російським вторгненням. Зокрема, швейцарська страхова компанія Zurich Insurance перестала використовувати у соцмережах свій логотип у вигляді білої літери Z на синьому тлі, а Samsung відмовився від маркування Z у назвах своїх смартфонів на офіційних сайтах у Латвії, Литві та Естонії.

    Теги: росія окупанти декомунізація війна Україна окупація #stoprussia
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    Парламент Молдови заборонив «георгіївську» стрічку та символи Z та V