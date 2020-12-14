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    У світі

    Литва продовжила локдаун на півтора місяця через спалах Covid-19

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    Дошкільна і початкова освіта переходить на дистанційний режим - Литва продовжила локдаун на півтора місяця через спалах Covid-19
    Дошкільна і початкова освіта переходить на дистанційний режим
    Фото з відкритих джерел

    Обмеження будуть посилені з 16 грудня і триватимуть до 31 січня 2021 року

    Цього тижня вводиться практично повний локдаун у Литві через ситуацію з Covid-19. Відповідне рішення прийняв уряд Литви, передає Delfi.

    Повідомляється, що карантин у Литві продовжено до 24:00 31 січня. При цьому з 16 грудня вводяться обмеження на пересування по країні. Зокрема, забороняється виїзд за межі муніципалітету, за винятком ряду причин: смерть близьких, робота і лікування.

    Також вводиться заборона на вихід з будинку, якщо це не пов'язано роботою, покупками, поїздкою на похорон або до лікарні. Членам однієї родини дозволяється гуляти разом на відкритому просторі, а у святковий період до 3 січня не можна зустрічатися з іншими сім'ями.

    Дошкільна і початкова освіта переходить на дистанційний режим. Дитячі садки залишаться відкритими для тих дітей, чиї батьки не можуть працювати на удальонці. Не будуть працювати перукарні і салони краси.

    За словами міністра охорони здоров'я Литви Арунаса Дулькіса, ефект від локдауна зможуть оцінити через 3-4 тижні.

    Нагадаємо, що 25 листопада, Литва продовжила карантин до 17 грудня.

    Теги: освіта смерть Литва карантин батьки робота уряд
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