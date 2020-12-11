Україна та Литва домовилися про спільну постачу вакцини від Covid-19

Також обговорювалася координація зусиль з метою пом'якшення наслідків пандемії

Україна домовилася з Литвою про співпрацю в питаннях поставок вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Сьогодні голова МЗС Дмитро Кулеба провів онлайн-розмова з міністром закордонних справ Габриелюсом Ландсбергісом і привітав його зі вступом на посаду.

У рамках розмови міністри обговорили співпрацю в галузі міжнародної безпеки, а також в рамках Люблінського трикутника.

Кулеба також запросив Ландсбергіса відвідати Україну.

Нагадаємо, що Литва продовжила карантин до 17 грудня.

Зазначимо, що з 7 листопада Литва запровадила карантин через Covid-19.