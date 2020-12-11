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    У світі

    Україна та Литва домовилися про спільну постачу вакцини від Covid-19

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    Міністр МЗС Дмитро Кулеба також запросив Ландсбергіса відвідати Україну - Україна та Литва домовилися про спільну постачу вакцини від Covid-19
    Міністр МЗС Дмитро Кулеба також запросив Ландсбергіса відвідати Україну
    Фото з відкритих джерел

    Також обговорювалася координація зусиль з метою пом'якшення наслідків пандемії

    Україна домовилася з Литвою про співпрацю в питаннях поставок вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

    Сьогодні голова МЗС Дмитро Кулеба провів онлайн-розмова з міністром закордонних справ Габриелюсом Ландсбергісом і привітав його зі вступом на посаду.

    У рамках розмови міністри обговорили співпрацю в галузі міжнародної безпеки, а також в рамках Люблінського трикутника.

    Кулеба також запросив Ландсбергіса відвідати Україну.

    Нагадаємо, що Литва продовжила карантин до 17 грудня.

    Зазначимо, що з 7 листопада Литва запровадила карантин через Covid-19.

    Теги: МЗС Литва Україна вакцинація Дмитро Кулеба коронавірус
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