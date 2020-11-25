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    У світі

    Литва продовжила карантин до 17 грудня

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    Місцевим жителям буде дозволено відвідування музеїв, екскурсій - Литва продовжила карантин до 17 грудня
    Місцевим жителям буде дозволено відвідування музеїв, екскурсій

    Однак, кабмін послабив деякі обмеження

    У середу, 25 листопада, уряд Литви прийняв рішення продовжити карантин до 17 грудня. Про це повідомляє Delfi.

    Так, у Литві буде дозволено відвідування музеїв, екскурсій. Однак групами не більше двох осіб або членами сім'ї. При цьому на одну особу покладається площу не менше 10 метрів квадратних і повинна дотримуватися дистанція між учасниками групи у два метри.

    Таке ослаблення може набрати чинності з 10 грудня, однак дату можуть переглянути в залежності від епідемічної ситуації.

    Нагадаємо, що 23 листопада Литва мала намір продовжити карантин до середини грудня.

    Зазначимо, що з 7 листопада Литва запровадила карантин через Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що у світі коронавірус виявили вже у понад 60 млн людей.

    До слова, Польща вводить суворі обмеження через коронавірус.

    Крім того, Польща планує масове Covid-тестування населення.

    Як повідомлялося, в Україні за добу 23 листопада в Україні виявили 12 287 нових хворих на коронавірус. Захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників. Через хворобу за добу померли 188 людей, попередньої доби (124) пацієнтів, а одужали – 8 298 особи (4143). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 647 976 осіб, одужало – 299 358 осіб, летальних випадків – 11 263. Проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.

    Теги: Кабмін Литва карантин уряд населення коронавірус
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