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    У світі

    Литва зафіксувала зараження коронавірусом у норок

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    У 22 загиблих норок був знайдений коронавірус - Литва зафіксувала зараження коронавірусом у норок
    У 22 загиблих норок був знайдений коронавірус

    Тести на Covid-19 у них виявилися позитивними

    У Литві на фермі виявили перший випадок зараження норок коронавірусом. Про це повідомляє LRT.

    Випадки виявили в Йонавському районі. На фермі норки почали різко вмирати та після цього у них взяли проби на Covid-19. У 22 загиблих норок був знайдений коронавірус. При цьому, у всіх живих норок тести показали негативний результат.

    Також, підприємство Danmink, якому належить ця ферма, протестувала 30 тисяч норок, які розведені у них. І у всіх випадках були отримані негативні результати.

    Нагадаємо, що у Данії тіла вбитих через коронавірус норок почало виштовхувати з поховань на поверхню.

    6 листопада стало відомо, що жителі Данії масово заразилися коронавірусом, який мутував у норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб. Задля запобігання поширенню нового штаму коронавірусу влада Данії вирішила знищити всіх норок у країні. Фермери вже назвали це рішення незаконним.

    У листопаді зараження норок коронавірусом було зафіксовано ще в п’яти країнах.

    18 листопада уряд повідомив, що у країні знищили всіх норок. Розводити цих тварин на території Данії заборонено до грудня 2021 року. 

    До слова, на польській фермі виявили перші випадки коронавірусу у норок.

    Теги: Литва уряд влада коронавірус
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