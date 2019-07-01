Лукашенко подарив Путіну двох «дзюдоїстів»
Фото: прес-служба президента Білорусі
З нагоди завершення Євроігор у Мінську Путін завітав до Білорусі
Вчора президент Росії Володимир Путін відвідав Білорусь і взяв участь в церемонії закриття II Європейських ігор, які пройшли в Мінську.
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Під час неформального спілкування в своїй заміській резиденції з Путіним Олександр Лукашенко вручив йому подарунки.
Зокрема йому були передані сувеніри II Євроігор - панно з мореного дубу з закріпленими на ньому медальйонами, що символізують 15 видів спорту, представлених на форумі, ексклюзивний набір шоколаду і талісман ігор - лисеня Лесик.
Крім цього, Путін удостоївся ще одне подарунка - фігурки, що зображає двох дзюдоїстів.
Як відомо, Путін - майстер спорту з дзюдо.