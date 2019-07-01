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    У світі

    Лукашенко подарив Путіну двох «дзюдоїстів»

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    Лукашенко подарив Путіну двох «дзюдоїстів»
    Фото: прес-служба президента Білорусі

    З нагоди завершення Євроігор у Мінську Путін завітав до Білорусі

    Вчора президент Росії Володимир Путін відвідав Білорусь і взяв участь в церемонії закриття II Європейських ігор, які пройшли в Мінську.

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    Під час неформального спілкування в своїй заміській резиденції з Путіним Олександр Лукашенко вручив йому подарунки.

    Зокрема йому були передані сувеніри II Євроігор - панно з мореного дубу з закріпленими на ньому медальйонами, що символізують 15 видів спорту, представлених на форумі, ексклюзивний набір шоколаду і талісман ігор - лисеня Лесик.

    Крім цього, Путін удостоївся ще одне подарунка - фігурки, що зображає двох дзюдоїстів.

    Як відомо, Путін - майстер спорту з дзюдо.

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