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    Європейські ігри-2019

    Євроігри-2019: Старикова виборола срібло в велотреку

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    Олена Старикова - Євроігри-2019: Старикова виборола срібло в велотреку
    Олена Старикова
    Фейсбук НОК України

    Наша спортсменка стала другою в гіті на 500м

    Українка Олена Старикова виборола срібну медаль II Європейських ігор у Мінську в велотреку. Вона стала другою в гіті на 500 метрів – 33,389 секунди.

    Перемогла росіянка Дар’я Шмєльова – 33,209.

    Це вже друга медаль наших велосипедистів на треку в Мінську. Раніше золото виборола Ганна Соловей.

    Олена Старикова – переможець Кубка світу в спринті.

     Читайте також: Євроігри-2019: великий Верняєв і 15-річна Бачинська принесли Україні два золота в гімнастиці!
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