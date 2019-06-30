Євроігри-2019: Старикова виборола срібло в велотреку



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Олена Старикова Фейсбук НОК України

Наша спортсменка стала другою в гіті на 500м

Українка Олена Старикова виборола срібну медаль II Європейських ігор у Мінську в велотреку. Вона стала другою в гіті на 500 метрів – 33,389 секунди.

Перемогла росіянка Дар’я Шмєльова – 33,209.

Це вже друга медаль наших велосипедистів на треку в Мінську. Раніше золото виборола Ганна Соловей.

Олена Старикова – переможець Кубка світу в спринті.